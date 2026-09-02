Castilla-La Mancha da luz verde a 10,6 millones en ayudas para crear comunidades energéticas y almacenamiento

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas para comunidades energéticas y comunidades de propietarios, dotada con 10,6 millones de euros y que incorpora por primera vez la posibilidad de financiar sistemas de almacenamiento de energía.

Así lo ha explicado este miércoles la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha detallado las principales características de esta línea de subvenciones.

Las ayudas podrán alcanzar los 80.000 euros por proyecto, mientras que cada comunidad energética podrá recibir hasta un máximo de 300.000 euros, según ha indicado Padilla.

Una de las principales novedades de la convocatoria es la incorporación de los sistemas de almacenamiento, una medida con la que Castilla-La Mancha se convierte, según ha destacado la portavoz regional, en la primera comunidad autónoma de España que concede ayudas para este tipo de instalaciones.

"Democratizar el acceso a la producción energética"

El objetivo es facilitar que las comunidades puedan no solo producir energía, sino también almacenarla para utilizarla posteriormente, favoreciendo un mayor aprovechamiento de la producción energética.

Padilla ha defendido que esta convocatoria busca avanzar hacia un modelo en el que el acceso a la producción de energía esté al alcance de un mayor número de ciudadanos y ha señalado que el propósito de las ayudas es "democratizar el acceso a la producción energética".

La convocatoria está dirigida tanto a comunidades energéticas como comunidades de propietarios, que podrán acceder a estas ayudas para impulsar proyectos vinculados a la producción y, por primera vez, al almacenamiento de energía.

Movilización de nueve millones para pymes

La aprobación de esta línea se suma a otras medidas acordadas por el Consejo de Gobierno en el inicio del curso político. Entre ellas figura una nueva convocatoria de las 'Ayudas de Bono Crecimiento Pyme', dotada con nueve millones de euros.

Estas subvenciones están destinadas a pymes con actividad económica y centros de trabajo en Castilla-La Mancha, así como a cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.

Los bonos podrán alcanzar los 12.000 euros por proyecto, con un máximo de 60.000 euros por empresa si desarrolla varias actuaciones, y cubrirán entre el 60 y el 80 % del coste.

Las empresas dispondrán de seis meses para ejecutar las actuaciones y podrán solicitar las ayudas desde el día siguiente a la publicación de la resolución y hasta el 30 de junio de 2027.

Más de un millón para dos nuevos TAC

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a una inversión de más de 1,1 millones de euros para adquirir dos nuevos equipos de tomografia computarizada de última generación destinados al nuevo Hospital de Puertollano y al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Los nuevos TAC permitirán obtener imágenes de mayor calidad y velocidad y realizar exploraciones más complejas. Además, incorporarán la posibilidad de realizar estudios cardiacos, algo que los equipos actuales no permiten.

En Puertollano, el nuevo aparato contará con al menos 128 detectores, frente a los 16 del equipo actual, mientras que en el Hospital Nacional de Parapléjicos permitirá sustituir un TAC con más de diez años de antigüedad.