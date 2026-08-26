Page acusa a Pedro Sánchez de desatender la "invasión" de Ceuta por estar de vacaciones y exige "devolver a todos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que la crisis provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta constituye una "invasión" y un problema "de seguridad nacional", no de inmigración, al que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado una respuesta a la altura de lo ocurrido.

Page se ha pronunciado sobre la situación este miércoles en Navalcán (Toledo). Lo ha hecho apenas un día después de que el Consejo de Ministros declarase oficialmente la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y estableciese un mando único para coordinar la respuesta del Estado. La medida, tomada casi un mes después del asalto fronterizo y una vez que Sánchez ha acabado sus vacaciones de verano, estará vigente inicialmente hasta el 31 de diciembre.

"En realidad hemos tenido la desgracia, y esto duele especialmente, de que se haya producido el incidente de seguridad al comienzo de las vacaciones. A lo mejor ese mando único hubiera estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones. Es triste llegar a esta conclusión", ha lamentado el presidente castellanomanchego en clara referencia al extenso veraneo de Sánchez.

"La opinión en España es unánime. No creo que haya nadie que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó. La respuesta ha sido evidentemente insuficiente desde todo punto de vista", ha añadido el barón socialista más crítico con el Ejecutivo central.

De esta forma, el presidente castellanomanchego ha dejado claro que, a su juicio, la dimensión de lo ocurrido el 30 de julio, cuando más de 80.000 personas entraron en la ciudad autónoma desde Marruecos, exigía una reacción "con toda la fuerza del Estado" desde el primer momento, algo que no se ha producido.

Devolver a todos

Page también ha reclamado que se produzca el retorno a Marruecos de todos los migrantes que permanecen en Ceuta y entraron irregularmente, defendiendo que el objetivo debe ser recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma.

"El Gobierno tiene que cumplir con la palabra que ha dado: devolver a todos los que han entrado ilegalmente. Lo contrario sería tanto como provocar nuevas invasiones. No hay vuelta de hoja. Esto es una cosa elemental, de libro", ha argumentado.

En la misma línea, ha continuado diciendo: "Si es una invasión, si es una vulneración de la integridad territorial de España, si los ministros del Gobierno de España, el presidente, el ministro de Exteriores, han dicho por activa y por pasiva que se van a devolver a todos y que pierdan la esperanza incluso de pasar a la Península, creo que tienen que cumplir, al menos, con ese compromiso".

Sobre la polémica en torno a si el CNI advirtió o no de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, y ante las versiones enfrentadas ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior, Page ha asegurado que no tiene "la más mínima idea" de lo sucedido.

Zozobra e incertidumbre

No obstante, ha advertido de que "si a la impotencia en el control de las fronteras se suman discrepancias y contradicciones", el resultado únicamente puede generar "mucha zozobra, mucho desasosiego y mucha incertidumbre".

El presidente castellanomanchego también ha reclamado seriedad en el debate y ha pedido que se deje de "enredar con la figura del rey cuando es un problema de seguridad nacional".

Al mismo tiempo, ha marcado distancias con cualquier discurso de rechazo hacia Marruecos y ha asegurado que no se dejará llevar "por criterios de odio a ningún pueblo, y menos a un pueblo hermano como tendría que ser Marruecos".

Pacto de Estado

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha vuelto a reclamar una política migratoria que deje de responder únicamente a las crisis cuando estas ya se han producido. Así, Page ha defendido la necesidad de alcanzar de forma "urgente" un pacto de Estado sobre inmigración, una posición que mantiene desde hace tiempo y que considera especialmente necesaria ante una situación como la vivida en Ceuta.

A su juicio, la inmigración es una cuestión que "merece un pacto de Estado" entre PSOE y PP, aunque se ha mostrado poco optimista: "En el actual ambiente político de crispación, de frentismo, hay tantos muros que es imposible alcanzar un acuerdo".

Sin embargo, ha insistido en que "se necesita que se saque del frentismo barato y del populismo barato el cómo tratar humana y legalmente a las personas que quieren venir desde fuera por necesidad, pero sabiendo que todo tiene que tener un límite y que todo tiene que tener un perímetro".

Y ahí ha situado una de sus principales críticas a Junts, formación cuyo apoyo parlamentario necesita el Gobierno de Pedro Sánchez y sigue reclamando competencias en materia de inmigración.

"Me parece de todo punto grave que se siga tramitando una normativa, propia del chantaje independentista en Cataluña, que reclama las competencias precisamente en inmigración. Y, además, para poder tomar decisiones en función de criterios de identidad personal e identidad cultural. Eso es puro racismo", ha advertido Page.

"Eso no lo puede apoyar ninguna fuerza progresista. Pero es que, además, si la inmigración y el problema de las fronteras es una cuestión de seguridad nacional, no se puede dejar en manos de ningún gobierno autonómico", ha apuntado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre un posible reparto de menores entre las comunidades autónomas, ha recordado que "Castilla-La Mancha acoge desde hace ya años a muchos más menores emigrantes de los que le corresponden por nuestra propia población" y prestará "todos los servicios que se nos pidan dentro de las leyes".

Pese a ello, ha insistido en que se deben tomar medidas de control de fronteras o se fomentará "el cuento de nunca acabar".