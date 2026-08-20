Red del Tajo alerta de que los trasvases de este verano han "dilapidado" las reservas hidrológicas de los últimos años

La plataforma Red del Tajo ha alertado de que los trasvases que se han aprobado durante este verano han provocado que se hayan "dilapidado completamente" las reservas hidrológicas de los dos últimos años en la cabecera del río.

"El sistema ha perdido dos años de resiliencia. Los embalses de la cabecera, Entrepeñas y Buendía, están bajando a un nivel brutal. De 2025 a 2026 se bate el récord absoluto de agua trasvasada, que son cerca de 800 hectómetros cúbicos, lo que es una auténtica barbaridad. Esto va a crear unos excedentes de cerca de 400 hectómetros cúbicos del Tajo en la cuenca del Segura", ha expresado el portavoz de Red del Tajo, Miguel Ángel Sánchez.

Según Sánchez, en este año de lluvias se han registrado unos caudales oficiales "relativamente estables y normales" y salvo en ocasiones muy puntuales se han cumplido los caudales ecológicos en Toledo y Talavera de la Reina.

Sin embargo, ha alertado que esos caudales son "irrisorios", ya que establecen 13 metros cúbicos por segundo en Toledo o Talavera, cuando "los mínimos deberían estar cercanos a los 30 m3 por segundo a su paso por ambas ciudades".

Por ello, ha reclamado una recalibración de los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). "Funcionan con una sección y una velocidad que dan un caudal, un volumen pasando por segundo y probablemente haya más tierra, haya más arena y lo que esté pasando realmente sea menos de lo que de lo que hay", ha asegurado.

Además, ha explicado que en tres o cuatro años entraremos en nivel rojo y "no se podrá trasvasar nada". "El Gobierno de España está reteniendo todo el tiempo posible las nuevas reglas de explotación del trasvase, que deberían cambiarse para que se cumplan esos caudales ecológicos", ha afirmado.

Calidad del agua

Por otro lado, Sánchez ha afirmado que es "fundamental" mejorar la calidad del agua del Tajo a su paso por la provincia. Y ha advertido que "aunque se responsabilice a los vertidos del Jarama también en Castilla-La Mancha tenemos mucho que hacer".

"Hay mucho vertido de pueblo y ciudad. Y también hay mucho vertido difuso de la agricultura que acaba en un río bastante mermado de caudal, que queda detenido. Es necesario un tratamiento integral", ha apuntado Sánchez.

Y ha indicado que la mala calidad del agua "es consecuencia del bajo caudal, el aumento de las temperaturas y los propios vertidos".

Incendios

Por último, ha puesto el foco en el impacto de los incendios de este verano en el abastecimiento de agua en los próximos meses en la provincia de Toledo, ya que la zona de captación del agua de los embalses del Burguillo (Ávila), San Juan y Picadas (Madrid) está "arrasada".

"El agua puede llegar a ser negra, sin ser potable. En Castilla-La Mancha tenemos un problema muy serio con el Alberche, La Sagra, Toledo y Talavera. Y no tenemos un plan B", ha sentenciado.