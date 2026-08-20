Castilla-La Mancha reclama a Sánchez novedades sobre el traslado de menores de Ceuta tras 20 días de silencio

Tres semanas después del asalto masivo de inmigrantes por el puesto fronterizo de El Tarajal, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa sin recibir ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno de Sánchez sobre el inicio del traslado de menores que permanecen en Ceuta.

Según fuentes de la Consejería de Bienestar Social a Europa Press, aún se están tramitando los expedientes de traslado de menores que permanecen en Canarias desde la crisis del verano pasado.

Desde la Junta insisten en que la única información oficial respecto a los menores que permanecen en la ciudad autónoma es del pasado 13 de agosto, emitida durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. Ese mismo día, el Ejecutivo confirmó su intención de destinar un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para la atención de menores migrantes no acompañados.

Asimismo, aseguran que estarán presentes en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, que se celebrará el próximo 27 de agosto y que estará presidida por la ministra Sira Rego. A ella también están convocadas las consejerías autonómicas con competencias en esta materia.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, defendió el pasado 5 de agosto que la acogida de los menores debía ser "por igual que el resto de las comunidades autónomas de España".

En la misma línea, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha defendido este jueves el traslado urgente de 500 menores de Ceuta a la península al necesitar un mecanismo "más ágil", y ha garantizado que se tratará de una distribución "equitativa" entre las comunidades autónomas.

Según ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el mecanismo utilizado será el mismo, en algunos casos, que el diseñado para la acogida de menores procedentes de Canarias solicitantes de asilo y de los que, según el Tribunal Supremo, debía hacerse cargo el Estado.

Pérez Correa se ha mostrado convencido afirmando que "hay muchos más" menores que los 2.500 que se estimaron que entraron el pasado 30 de julio. Asimismo, ha puesto el foco en los "porcentajes altísimos de niñas en el sistema de protección, algunos casos de menores de 10 y 11 años, que están saliendo de situaciones familiares muy complejas".

"Nos preocupa su extrema vulnerabilidad y requieren una atención mucho más personalizada", ha añadido Pérez Correa. Por ello, ha justificado la "urgencia" de la medida para "intentar que estas niñas estuvieran fuera de los riesgos que implica una situación de calle".