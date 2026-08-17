Adiós al calor en Castilla-La Mancha: llega un frente frío que dejará máximas de entre 22 y 27ºC el fin de semana

Tras el último episodio de tormentas, vuelve el calor sofocante a Castilla-La Mancha, aunque no por mucho tiempo. La llegada de una vaguada y un frente frío entre el jueves y el viernes desembocará en un descenso térmico generalizado en la región, dejando unas máximas de entre 22 y 25 grados en muchos puntos de la región.

El experto de Meteored España, Samuel Biener, anticipa que la Dana acompañada de tormentas presente en la península ibérica durante estos días "será reabsorbida por una vaguada sobre nuestra vertical a lo largo del jueves".

Esto se traduce en una caída sensible de los termómetros en la comunidad castellanomanchega, que ya se notará el viernes. En Cuenca se prevén 27ºC de máximas, 29 ºC en Ciudad Real, 30ºC en Toledo y 31ºC en Albacete. En cuanto a las mínimas, las noches seguirán siendo algo cálidas, rozando los 18 y 19 grados.

🌩️📍 Nueva ración de tormentas a la vista: una dana llegará a la Península entre el miércoles y el jueves.



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A partir del sábado, el refrescamiento será notable en la provincia de Guadalajara donde el mercurio marcará de tope los 22 grados. En Toledo capital los valores diurnos se suavizarán hasta los 26 grados, mientras que en Cuenca y Ciudad Real registrarán 29 ºC y Albacete llegará hasta los 32 grados al mediodía.

El alivio térmico permanecerá el domingo, sobre todo en las mínimas, que se situarán entre los 15 y los 16 grados en gran parte de la región. Este fin de semana plácido llega después del último episodio de tormentas que obligó a activar el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam).

Hasta 59 incidencias se contabilizaron entre el sábado y domingo pasados, siendo la de mayor gravedad el impacto de un rayo sobre un enfermero de 34 años en San Bartolomé de las Abiertas (Toledo) que lo dejó herido.