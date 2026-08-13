Los precios suben un 3,6 % en julio en Castilla-La Mancha, con la vivienda y el transporte como motores de la inflación

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado un 3,6 % interanual en Castilla-La Mancha durante julio, cinco décimas más que la tasa registrada el mes anterior y en línea con la media nacional, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento, la inflación vuelve a repuntar en la región después del descenso experimentado en junio. En comparación con el mes anterior, los precios han aumentado un 0,2 %, mientras que en lo que va de año acumulan una subida del 2,5 %.

Entre los grupos que más han encarecido sus precios durante el último año destacan la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 7,3 %, y el transporte, que también registra una subida del 7,3 %.

En el caso de la vivienda, la tasa interanual se ha elevado 1,7 puntos respecto a junio, mientras que el transporte ha incrementado su tasa en 1,9 puntos. Estos dos grupos se sitúan así entre los principales impulsores del encarecimiento de los precios en Castilla-La Mancha.

También han aumentado los precios de restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,7 % interanual, aunque esta tasa es un punto inferior a la registrada el mes anterior. Por su parte, los seguros y servicios financieros han experimentado un incremento del 3,6 %.

Los alimentos suben un 0,7 %

Entre las categorías con menores incrementos se encuentran los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han aumentado un 0,7 % respecto a julio de 2025, tres décimas menos que en junio.

Las actividades recreativas, deportivas y culturales han registrado una subida del 1,5 %, mientras que los muebles, artículos del hogar y productos para su mantenimiento se han encarecido un 1,5 %. En información y comunicaciones, el aumento ha sido del 2 %.

El IPC nacional también repunta

En el conjunto de España, el IPC ha aumentado un 0,3 % en julio respecto a junio y ha situado su tasa interanual en el 3,6 %, cuatro décimas por encima de la registrada el mes anterior.

Según el INE, este repunte se explica principalmente por el mayor encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos y de la electricidad.

Por comunidades autónomas, Cantabria ha registrado la tasa de inflación más elevada, con un 4,3 %, seguida de Galicia (4,1 %) y Baleares (3,9 %). En el extremo contrario se encuentran Extremadura (3 %), Asturias (3,1 %) y La Rioja (3,2 %).

En todas las comunidades los precios han aumentado en términos interanuales respecto al mes anterior. Los mayores incrementos mensuales se han producido en Melilla, con un 1 %, y Cantabria y Galicia, ambas con un 0,8 %.

Noticia en actualización

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