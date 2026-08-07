El castellanomanchego Daniel Fernández será director de contenidos de La Séptima, la nueva televisión TDT

La Séptima, la nueva televisión nacional de TDT que arrancará sus emisiones el próximo mes de noviembre, tendrá a un castellanomanchego como director de contenidos. El elegido es el periodista Daniel Fernández Muñoz, natural de La Roda (Albacete).

El fichaje, adelantado por El Confidencial Digital y confirmado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, supone la salida de Fernández de RTVE después de su etapa al frente de Mañaneros 360.

Fernández ocupará uno de los puestos de mayor responsabilidad de la nueva cadena, coordinando la programación completa y supervisando el desarrollo de los diferentes espacios, además de participar en las principales decisiones editoriales de La Séptima.

Su perfil, especializado en actualidad, información y grandes equipos de redacción, será uno de los pilares de la estructura de la nueva televisión impulsada por el productor y empresario audiovisual José Miguel Contreras, que ya participó en la creación de Canal+ y laSexta.

La incorporación de Fernández a La Séptima está directamente relacionada con la del periodista Javier Ruiz, actual conductor de Mañaneros 360, que también abandonará RTVE para ponerse al frente de la nueva cadena en calidad de director.

De esta manera, dos de los principales responsables del actual proyecto de Mañaneros 360 seguirán trabajando juntos, aunque esta vez en la cúpula de una televisión de nueva creación.

De COPE Albacete a grandes proyectos

Daniel Fernández Muñoz nació en La Roda en 1985 y es licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid.

Su carrera profesional arrancó en Castilla-La Mancha. En 2004 trabajó en COPE Albacete, antes de trasladarse a Madrid en 2006 para incorporarse a la Cadena SER, donde permaneció hasta 2013.

Fue entonces cuando dio el salto a la televisión. Fernández trabajó como coordinador y subdirector de Las Mañanas de Cuatro, espacio con el que consiguió el Premio Ondas al Mejor Programa de Actualidad.

En 2018 se incorporó a Unicorn Content para poner en marcha y dirigir 120 minutos, el programa de actualidad de Telemadrid, antes de regresar a Mediaset para ponerse al frente de Cuatro al Día.

Su trayectoria dio otro paso adelante en 2023, cuando se convirtió en el director de La mirada crítica, el espacio de tertulia y actualidad de Telecinco presentado por Ana Terradillos. Aquel nombramiento ya convirtió al periodista rodense en uno de los responsables de referencia de la información matinal de la televisión privada española.

De Telecinco a RTVE

En abril de 2025, Fernández abandonó Unicorn Content para incorporarse a RTVE y La Cometa TV como director de Mañaneros 360, el espacio matinal producido conjuntamente por ambas compañías.

Ahora, poco más de un año después, ahora emprenderá una nueva etapa profesional en La Séptima.

La Séptima prepara su lanzamiento para noviembre y trabaja en una estructura que rondará los 300 trabajadores, con una inversión cercana a los 10 millones de euros durante su primer año de actividad, según la información adelantada por El Confidencial Digital.

La cadena pretende construir una programación centrada en la información, el directo y la actualidad en directo, en lugar de apostar por una parrilla basada en ficción o grandes formatos de entretenimiento.