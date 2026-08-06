Núñez denuncia el "fracaso" sanitario de Page al situar a la región "con las mayores listas de espera de España"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado este jueves al Gobierno de Page de mantener a la región como la comunidad autónoma con mayores listas de espera sanitarias del país tras once años de gestión.

Desde las inmediaciones del Hospital General de Almansa, el líder de la oposición ha calificado esta situación de "auténtica vergüenza" y ha reclamado un cambio de rumbo en la política sanitaria regional.

Núñez ha asegurado que los castellanomanchegos soportan los mayores tiempos de espera de España para acceder a una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o una consulta con un especialista, una situación que, a su juicio, evidencia "el fracaso del modelo sanitario socialista".

Durante su intervención, el presidente del PP ha recordado que en los últimos años ha planteado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo autonómico un plan de choque para reducir las listas de espera, una propuesta que, según ha denunciado, ha sido rechazada por el Gobierno regional.

En su opinión, en lugar de reforzar la actividad asistencial para atender a un mayor número de pacientes, el Ejecutivo de García-Page está "cerrando y desmantelando servicios hospitalarios", lo que, según ha dicho, agrava la situación de la sanidad pública.

Núñez ha puesto como ejemplo el Hospital General de Almansa, donde ha recordado que hace dos años se cerró la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, ha denunciado que el centro continúa perdiendo servicios sanitarios, una circunstancia que, a su juicio, perjudica especialmente a los vecinos de la comarca.

"Lejos de fortalecer la sanidad pública, el Gobierno de Page está debilitando hospitales y reduciendo recursos", ha afirmado el dirigente popular durante su visita.

"La gestión sanitaria está suspendida"

El líder del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que la gestión sanitaria del Ejecutivo autonómico "está suspendida" y ha defendido la necesidad de impulsar un cambio que permita recuperar una sanidad pública "de calidad", reforzar los hospitales de la región y garantizar una atención sanitaria "digna" para todos los ciudadanos.

Finalmente, Núñez ha insistido en que Castilla-La Mancha "no puede resignarse" a ocupar los primeros puestos en tiempos de espera para recibir atención sanitaria y ha apostado por trabajar junto a los profesionales del sistema público para recuperar, según ha dicho, "la excelencia" de la sanidad regional.

"Emergencia sanitaria"

En este contexto, el vicesecretario de Sanidad del PP de Guadalajara, Roberto Narro, ha denunciado una "emergencia sanitaria" en el Hospital Universitario de Guadalajara tras conocerse los últimos datos del SESCAM.

Según ha señalado, 7.309 pacientes permanecían en lista de espera quirúrgica en junio de 2026, la cifra más alta desde que existen registros, en 2005, lo que supone un incremento del 23 % respecto al año anterior y del 133 % desde 2015.

Narro ha atribuido estos datos a lo que ha calificado como una "gestión caduca" del Gobierno regional y ha criticado la "inacción y el silencio" de los responsables socialistas de la provincia.

Además, ha asegurado que la situación responde a un problema estructural y ha reclamado un plan de choque para reducir las listas de espera, reforzar la plantilla de profesionales sanitarios y mejorar los recursos del sistema público de salud.