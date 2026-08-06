Castilla-La Mancha llora la muerte de Andrés Gómez Mora, referente del mundo agrario y del cooperativismo

Castilla-La Mancha llora el fallecimiento de Andrés Gómez Mora, hijo predilecto de la región y una de las figuras más destacadas del cooperativismo y del sector agrario castellanomanchego.

Andrés Gómez Mora ha fallecido este jueves en Toledo a los 89 años. Agricultor y olivarero natural de Mora (Toledo), dedicó gran parte de su vida al movimiento cooperativo, al desarrollo del medio rural y al sector financiero regional, convirtiéndose en una de las personalidades más influyentes del cooperativismo en Castilla-La Mancha.

En 1976 asumió la presidencia de la cooperativa oleícola Nuestra Señora de la Antigua de Mora y, cuatro años más tarde, entró a formar parte del Consejo Rector de la entonces Caja Rural de Toledo.

Andrés Gómez Mora en una de sus últimas apariciones en los Premios Cornicabra junto a César García, director general de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

Tras ejercer como secretario de la entidad desde 1982, en diciembre de 1988 fue elegido presidente, cargo que desempeñó durante 28 años y ocho mandatos consecutivos.

Durante su etapa al frente de la entidad fue uno de los principales artífices de su transformación. Impulsó el cambio de denominación de Caja Rural de Toledo a Caja Rural Castilla-La Mancha en 2011 y lideró la expansión que acabaría convirtiendo a la actual Eurocaja Rural en una entidad de referencia a nivel nacional. También presidió la Fundación de la entidad desde su creación en 2003.

Tras conocerse su fallecimiento, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el director general, Víctor Manuel Martín López, trasladaron, en nombre del Consejo Rector, el Comité de Dirección y toda la plantilla, su "más sentido pésame" a la familia, a su viuda y a sus cuatro hijos.

Andrés Gómez Mora en una de sus últimas apariciones en los Premios Cornicabra. Ángela Pulido Díaz

Asimismo, destacaron la dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad de Gómez Mora, así como "la humildad, prudencia y buen criterio" que marcaron sus casi tres décadas al frente de la entidad y que contribuyeron a situarla como una referencia dentro del sistema financiero cooperativo.

Su legado trascendió el ámbito bancario. Fue fundador y primer presidente de la Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo, impulsor del grupo Oleotoledo para la comercialización del aceite de oliva de cooperativas de Toledo y Ciudad Real, presidente de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y consejero del Banco Cooperativo Español, además de ocupar diferentes responsabilidades dentro del cooperativismo agrario a nivel provincial, regional y nacional.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosas distinciones. En 2019 fue nombrado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha por su contribución al desarrollo cooperativo y del sector oleícola regional.

En 2025 recibió la Cornicabra de Oro por su labor en la promoción de los aceites de oliva virgen extra de la DOP Montes de Toledo y, en 2026, fue distinguido por varios premios alabando su legado en los ámbitos agroalimentario, financiero, cooperativo y aceitero.

Además de su intensa actividad profesional, Gómez Mora destacó por su compromiso social. Desde Eurocaja Rural impulsó iniciativas de apoyo a entidades sociales y a la integración de personas con discapacidad, una labor que le valió, entre otros reconocimientos, el nombramiento como Padrino Marsodeto en 2010.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento de Gómez Mora.

Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Andrés Gómez Mora.



Hijo predilecto de Castilla-La Mancha, nuestro sector agrario y cooperativo no se entiende sin su figura y siempre permanecerá en nuestra memoria el gran trabajo que ha realizado por engrandecer nuestra… pic.twitter.com/ofQsuHzpFz — Emiliano García-Page (@garciapage) August 6, 2026

En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha asegurado que "nuestro sector agrario y cooperativo no se entiende sin su figura" y ha añadido que "siempre permanecerá en nuestra memoria el gran trabajo que ha realizado por engrandecer nuestra región", antes de trasladar su "más sentido pésame" a la familia y a todos sus allegados.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Andrés Gómez Mora, presidente de Eurocaja Rural desde 1988 hasta 2016.

Su nombre está unido al crecimiento de esta entidad y, sobre todo, a una forma de trabajar: la de estar cerca de las personas, de las cooperativas y de los… pic.twitter.com/QDAYbO0Q0r — Eurocaja Rural (@eurocajarural) August 6, 2026

La noticia ha provocado una profunda conmoción en Eurocaja Rural, entidad que también ha lamentado públicamente su fallecimiento a través de sus redes sociales. En un mensaje de despedida, la cooperativa de crédito ha trasladado su pesar por la muerte de quien fue su presidente durante casi tres décadas y ha recordado su papel decisivo en la transformación y consolidación de la Caja.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar el pasado 8 de julio, durante la XXIV edición de los Premios Cornicabra, organizada por la Fundación Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo en la finca El Retamar, en Orgaz (Toledo), donde volvió a reunirse con representantes del cooperativismo y del mundo del aceite en un acto que simbolizaba gran parte de la trayectoria a la que dedicó su vida.

La DOP Montes de Toledo también ha mostrado su pesar por la pérdida de su fundador y primer presidente del Consejo Regulador en 1997. "Desempeñó un papel decisivo en la creación y consolidación de esta figura de calidad y su reconocimiento por parte de la Unión Europea".

Desde esta institución han ensalzado "su visión, compromiso y capacidad de liderazgo", unos atributos que "marcaron un antes y un después en el trabajo colectivo y en el potencial de la variedad cornicabra como emblema de nuestro territorio".

Velatorio y exequias

Los restos mortales de Gómez Mora han sido trasladados al tanatorio de Mora (Toledo), donde familiares, amigos, representantes del sector agrario, del cooperativismo y de distintas instituciones le dan el último adiós. La capilla ardiente permanece abierta desde las 17:30 horas.

La misa de exequias se celebrará este viernes, a las 10:00 horas, en la iglesia de Santa María de Altagracia de la localidad olivarera. A continuación, será enterrado.

Desde la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos ante la pérdida de un referente de nuestra tierra.