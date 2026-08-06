Amfar impulsará 35 cursos para formar a más de 700 mujeres rurales: "Invertir en ellas es invertir en el futuro"

AMFAR pone en marcha una nueva edición de su Programa Plurirregional de Formación para Mujeres Rurales de 2026-2027. AMFAR

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) ha puesto en marcha una nueva edición de su Programa Plurirregional de Formación para Mujeres Rurales 2026-2027, una iniciativa con la que prevé formar a más de 700 mujeres a través de 35 cursos especializados que se desarrollarán en distintas comunidades autónomas.

El programa, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluye una parada en Castilla-La Mancha, donde del 12 al 14 de agosto se celebrará una acción formativa en Valdesotos (Guadalajara).

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la capacitación profesional, la empleabilidad y el liderazgo de las mujeres del medio rural mediante una formación práctica adaptada a las necesidades actuales del sector agrario y del desarrollo rural.

Los 35 cursos abordarán materias consideradas estratégicas para el futuro del campo y de los pueblos, entre ellas la hidroponía, la manipulación de alimentos, el uso de productos fitosanitarios, la agricultura sostenible, la gestión de explotaciones agrarias, la digitalización o la formación de agentes dinamizadores del medio rural.

Con ello, AMFAR busca reforzar la competitividad y la profesionalización de las participantes, además de facilitar su adaptación a los nuevos retos del sector.

Primera parada en Guadalajara

El calendario formativo ya ha comenzado con dos acciones desarrolladas en Zaragoza, sobre hidroponía, y en Ávila, dirigida a agentes dinamizadores del medio rural. La siguiente cita tendrá lugar en Valdesotos (Guadalajara) entre los días 12 y 14 de agosto, donde se impartirá el curso 'Salud, Calidad y Aprovechamiento Alimentario'.

Esta formación estará centrada en la promoción de hábitos saludables, la calidad de los alimentos y el aprovechamiento alimentario como herramientas para fomentar un consumo más responsable y sostenible.

Según ha explicado AMFAR, el programa pretende facilitar a las participantes el acceso a conocimientos que les permitan adquirir nuevas competencias, mejorar sus oportunidades laborales, impulsar proyectos empresariales y reforzar su papel como motor del desarrollo económico y social del medio rural.

La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, ha destacado que "formar a las mujeres rurales es invertir en oportunidades, en empleo, en relevo generacional y en el presente y el futuro de nuestros pueblos".

Asimismo, ha defendido que la formación constituye una herramienta esencial para avanzar en la igualdad de oportunidades y fortalecer el tejido productivo del ámbito rural.

"Seguimos trabajando para que cada mujer rural disponga de más conocimientos, más recursos y más oportunidades para emprender, innovar y liderar en el ámbito rural, porque cuando una mujer rural avanza, avanza toda la sociedad", ha afirmado.

AMFAR ha avanzado que durante los próximos meses dará a conocer el calendario completo de cursos y los municipios que acogerán el resto de acciones formativas previstas dentro de este programa 2026-2027.