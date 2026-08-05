Los Navalucillos enciende los fogones en su Feria de Verano: "No tenemos nada que envidiar a las estrellas Michelin"

Un verano más, Los Navalucillos (Toledo) empieza la cuenta atrás para acoger la XXV edición de la Feria de la Tapa y la XXII edición de la Jornada Gastronómica. Dos eventos entrelazados donde la comida, la identidad y el ambiente son los protagonistas.

El alcalde del municipio toledano, José Ángel Pérez, habla con orgullo de dos celebraciones que cada año ensalzan "el poder gastronómico que tiene Los Navalucillos", señala a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En unos días donde las calles del pueblo olerán a la tradición cárnica, la Feria de la Tapa se podrá disfrutar del 8 al 16 de agosto mientras que la Jornada Gastronómica tendrán lugar los días 15 y el 16 de agosto.

Plaza del pueblo de Los Navalucillos. Ayuntamiento de Los Navalucillos.

Estas jornadas, que son una oda a la comida tradicional y de proximidad, han conseguido que la población del municipio se "triplique" en estas fechas. "En los días de feria se gasta el triple de agua que en días normales", apunta el alcalde confirmando la subida de población estacional en estos días: "Es un chute económico para el pueblo".

Feria de la Tapa, pionera en España

Presumiendo de ser pionero en España en la celebración de la Feria de la Tapa, Los Navalucillos celebrará la XXV edición de un evento en el que cuatro bares del municipio presentarán sus mejores propuestas gastronómicas.

Con la carne como elemento común, los comensales podrán escoger entre cuatro tapas diferentes e innovadoras. Desde una tapa de lomo de orza a la naranja con rosca de pan o un venado con acompañamiento de tierra y mar hasta una tapa de pisto casero con queso fundido o tosta de venado adobado con alioli.

A ojos del alcalde, estas tapas "tradicionales con un toque de innovación" le dan "un sentido especial a las jornadas" que asegura "no tiene nada que envidiar a las estrellas Michelin". En este sentido, el regidor señala que en un evento de estas características "el trabajo es inmenso", recordando que "el año pasado se hicieron en un solo día unas 1.500 o 2.000 tapas".

José Ángel Pérez, alcalde de Los Navalucillos (Toledo. Ayuntamiento

El proceso de votación es sencillo. "Todos los bares tienen una cartulina y los comensales que vayan les pedirán la misma para votar y dejar sellado su voto con la calificación correspondiente" señala Pérez indicando que todas las cartulinas se depositan "en el punto de información" y el último día se hace un recuento de votos.

El bar ganador se lleva un galardón que indica que han elaborado la mejor tapa del año y a los votantes se les regala dos menús donde ellos elijan dentro de la feria gastronómica.

Las Jornadas Gastronómicas

En su XXII edición las Jornadas Gastronómicas contarán con la participación de dos restaurantes, restaurante Teleclub y restaurante La Piscina, que competirán por conseguir el mejor menú degustación.

Conoce en detalle el menú de ambos restaurantes cuyo precio cerrado es de 28 euros.

Y es que aquí "no solo cuenta el alimento", también es importante "la decoración de la mesa, del plato y la manera en la que se sirve", pues en una competición así, cada detalle cuenta.

No son unas jornadas cualquiera. Las Jornadas Gastronómicas de Los Navalucillos consiguen lo que pocas, así lo afirma el alcalde al señalar que "a principios de año recibimos llamadas preguntándonos por las fechas de las jornadas porque la gente planifica sus vacaciones para poder asistir".

Fiesta del Verano

Enmarcadas en la Fiesta de Verano, estas jornadas gastronómicas se complementarán con un programa repleto de actividades. Con eventos deportivos, culturales y artísticos pensados para todos los miembros de la familia —mascotas incluidos—.

Del 8 al 16 de agosto, tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de un programa de fiestas repleto de actividades que no dejarán fuera a nadie. Desde una clase gratuita de pilates y mindfulness, exhibición de judo o masterclass de zumba en el agua hasta competición de natación, paintball, open de pádel o campeonato de mus para los más deportistas. Para aquellos que disfruten más de eventos culturales con un toque artístico, podrán disfrutar de un taller de arte urbano, actuación musical de flamenco, actuación mágica, concurso de disfraces, obra de teatro e incluso un bingo de verano.

El regidor ha destacado la "implicación de los vecinos" como un apoyo "imprescindible". "El éxito de estos días es el tesón que se pone para que no decaiga", afirma Pérez.

Ambas ferias se caracterizan por poner en valor la identidad gastronómica de la zona. En este sentido, el alcalde sitúa a la "carne de caza" como un "producto exquisito" y una de las "banderas de la gastronomía de Los Navalucillos".