Vox y PSOE replican a Paco Núñez: unos le acusan de pactar con Page y otros se burlan de sus cuentas electorales

Las declaraciones de Paco Núñez alimentando la posibilidad de que el PP gobierne Castilla-La Mancha sin necesidad de incorporar a Vox al Ejecutivo tras las elecciones autonómicas de mayo de 2027, algo que el líder 'popular' ha definido como un escenario "está encima de la mesa", no han tardado en encontrar una rápida respuesta desde el resto de partidos.

El presidente del PP regional ha defendido durante una entrevista concedida a Europa Press que, si en los comicios del próximo año obtiene "un voto más" que el PSOE —algo que no descarta por "la tendencia demoscópica en los últimos dos años" y por el "ambiente que hay en la calle"—, podría formar un Gobierno en solitario gracias a lo que permite el Estatuto de Autonomía, aunque posteriormente tendría que negociar acuerdos parlamentarios con Vox y también con los socialistas para sacar adelante leyes o presupuestos.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha calificado de "reveladoras" las palabras de Núñez y ha asegurado que el dirigente popular "sabe que con Vox se acaba el maridaje que ha tenido con el PSOE".

Vox se ve "imprescindible"

"El PP está acostumbrado a aprobar medidas que perpetúan el modelo socialista y saben que con Vox se les acabará la zona de confort, las paguitas VIP y los privilegios", ha afirmado.

Moreno ha defendido que Vox representa "la única propuesta capaz de devolver la buena gestión, el rigor y la sensatez" al Gobierno regional y ha advertido de que la entrada de su partido en la Junta supondría revisar las políticas pactadas entre PSOE y PP.

"Page y Núñez han votado lo mismo más del 50 % de las leyes autonómicas y Núñez sabe que vamos a revisar y corregir todas las políticas que el PP votó de la mano del PSOE. Vamos a recortar hasta el último euro de subvenciones a los chiringuitos ideológicos aprobados de forma conjunta y vamos a eliminar el gasto superfluo", ha sostenido.

El dirigente de Vox también ha señalado como ejemplo de ese supuesto entendimiento entre populares y socialistas la paralizada reforma del Estatuto de Autonomía, asegurando que su partido fue "la única voz discrepante" frente al acuerdo alcanzado entre ambas formaciones en las Cortes de Castilla-La Mancha.

"Ese es el ejemplo que Núñez teme que llevemos a la Junta. El PP no nos considera necesarios, pero para Castilla-La Mancha somos absolutamente imprescindibles para acabar con la comparsa y el maridaje bipartidista", ha concluido.

El PSOE tira de ironía

La respuesta del PSOE ha llegado a través del secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, quien ha recurrido a la ironía en un mensaje publicado en la red social X.

Dice @paconunez_ que en caso de sumar con VOX, él sería el único dirigente de España que conseguiría no meterlos en el gobierno gracias a sus dotes negociadoras.



No sabía @NunezFeijoo que tiene, en el de CLM, el líder más listo y el valioso de todo el @ppopular : más valioso que… https://t.co/66fCoT8ASP — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) August 4, 2026

Gutiérrez ha aludido a las declaraciones de Núñez asegurando que podría evitar la entrada de Vox en el Gobierno aunque necesitara sus votos para la investidura y ha afirmado que el presidente del PP regional se presenta como "el único dirigente de España" capaz de lograrlo "gracias a sus dotes negociadoras".

El dirigente socialista también ha ironizado con las expectativas electorales expresadas por Núñez, asegurando que, si se cumplen sus pronósticos, sería "el único PP que va a subir en votos -10 puntos, para ser primera fuerza- respecto a 2023".

En tono sarcástico, Gutiérrez ha concluido preguntándose por qué en el Partido Popular no se habla de la "vía Paco" en lugar de la "vía Ayuso" o la "vía Andalucía" y ha rematado que quizá Alberto Núñez Feijóo debería "dejarle paso como líder nacional".