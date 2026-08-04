Comprar una vivienda en Castilla-La Mancha cuesta 13.000 € más que hace un año, pero sigue siendo 'barato'

Comprar una vivienda de segunda mano en Castilla-La Mancha cuesta ya 13.378 euros más que hace un año, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Pero la región sigue teniendo el segundo precio medio más barato de España, solo por delante de Extremadura.

La subida se produce en un contexto de repunte generalizado del mercado, aunque con precios todavía muy contenidos frente a la media nacional.

El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla-La Mancha se situó en julio en 1.426 euros/m², tras subir un 1,3 % en términos mensuales y un 13,3 % en la comparativa interanual.

En términos absolutos, un piso estándar de 80 metros cuadrados ha pasado de 100.705 euros en julio de 2025 a 114.082 euros en julio de 2026.

Fotocasa recuerda que en julio las 17 comunidades autónomas encarecieron la vivienda de segunda mano respecto al año anterior, con aumentos superiores al 10 % en 14 territorios. En esa relación, Castilla-La Mancha figura con un 13,3 %, tres puntos por debajo de la media nacional (16,2 %).

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, resume así la evolución: "Aunque el nivel de precios sigue siendo más contenido que en otros mercados, este encarecimiento también reduce la capacidad de acceso a la compra para muchas familias".

"En los próximos meses, es previsible que el mercado evolucione hacia una fase de mayor normalización como consecuencia de las limitaciones financieras de parte de la demanda. Sin embargo, mientras la oferta continúe siendo insuficiente para responder al interés comprador, los precios seguirán mostrando una tendencia alcista", añade la experta.

Por provincias

Las cinco provincias castellanomanchegas suben en el último año. El mayor incremento interanual se da en Ciudad Real (17,5 %) —única por encima de la media nacional—, seguida de Guadalajara (14,6 %), Albacete (11,3 %), Toledo (10,8 %) y Cuenca (1,3 %).

En precios, Guadalajara es la más cara de Castilla-La Mancha, con 2.055 euros/m², y la única que supera los 2.000 euros por metro cuadrado. Le siguen Albacete (1.676 euros/m²), Toledo (1.341 euros/m²), Cuenca (1.249 euros/m²) y Ciudad Real (1.137 euros/m²).

Entre los municipios analizados, destacan las subidas de Ocaña (27,0 %), Alovera (24,6 %), Ciudad Real capital (19,8 %), Manzanares (16,0 %), Puertollano (15,7 %), Guadalajara capital (15,6 %), Talavera de la Reina (15,5 %) y Tomelloso (11,0 %).

En precio por metro cuadrado, las capitales y municipios más caros son Guadalajara capital (2.459 euros/m²), Alovera (2.343 euros/m²), Albacete capital (2.193 euros/m²) y Toledo capital (2.100 euros/m²).