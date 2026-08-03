Paco Núñez percibe temor en el PSOE de Page: "¿Saben que si soy el candidato a la Junta tienen las elecciones perdidas, verdad?"

Cuando faltan menos de diez meses para las elecciones autonómicas, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha despejado de nuevo cualquier duda sobre su futuro político, ha dado por iniciada de facto la carrera electoral y ha lanzado un desafío directo al PSOE de Emiliano García-Page.

"¿Saben que si soy el candidato a la Junta tienen las elecciones perdidas, verdad?", se ha preguntado durante una entrevista concedida a Europa Press en la que ha analizado por qué, a su juicio, los socialistas castellanomanchegos tratan de poner en duda que va a ser el candidato 'popular' en los comicios de mayo de 2027.

Núñez ha rechazado de plano las especulaciones sobre una posible sustitución al frente de la candidatura del Partido Popular y ha sostenido que ese debate "nunca ha existido" dentro de la formación.

Según ha defendido, únicamente el PSOE ha tratado de mantener viva esa posibilidad con el objetivo de desgastar su liderazgo. "No va a suceder", ha afirmado tajante, antes de preguntarse por qué los socialistas tienen "tanto interés" en que no sea el aspirante a la Presidencia de la Junta.

"¿Será que saben que si Paco Núñez es candidato a la Junta tienen las elecciones perdidas, verdad?", se ha preguntado.

¿Tercer enfrentamiento político?

Las declaraciones llegan en un momento en el que el calendario político empieza a mirar hacia las elecciones autonómicas de mayo de 2027. En los últimos meses, Núñez ha incrementado su presencia pública con actos por distintos puntos de Castilla-La Mancha, mientras el PP regional ha ido adelantando algunas de las propuestas que formarán parte de su programa electoral.

Si tanto Núñez como Page vuelven a medirse en las urnas en 2027 será el tercer enfrentamiento consecutivo que ambos protagonicen en Castilla-La Mancha. Hasta ahora, el líder socialista ha logrado imponerse con mayoría absoluta tanto en 2019 como en 2023, unos resultados que permitieron al PSOE gobernar en solitario durante las dos últimas legislaturas.

Frente a la seguridad que dice existir en torno a su candidatura, el líder del PP ha cargado contra las dudas que el presidente autonómico ha expresado en los últimos meses sobre si volverá a presentarse a las elecciones. "Me provoca vergüenza ajena escuchar que el presidente de Castilla-La Mancha dice que no sabe si se quiere presentar", ha afirmado.

A juicio de Núñez, estas declaraciones reflejan una "falta de ambición, de ilusión y de proyecto". "Hace mucho que dejó de estar en Castilla-La Mancha. Quizá está en cuerpo, pero no está en alma". También, ha insistido en que el actual presidente ha perdido la conexión con la realidad de la región tras más de una década al frente del Ejecutivo autonómico.

Tareas pendientes para septiembre

Aunque evita hablar de nombres concretos para un hipotético Gobierno, el presidente del PP sí empieza a dibujar el perfil del equipo con el que pretende gobernar si alcanza la Junta.

Su intención es rodearse de personas vinculadas a Castilla-La Mancha procedentes tanto de la política como de otros ámbitos profesionales. "Quiero gobernar con gente de la tierra", ha afirmado, explicando que su Ejecutivo incorporaría perfiles de la empresa privada, de la universidad y de la administración pública, siempre con el denominador común de vivir y trabajar en la comunidad autónoma.

Recuperar la ley antiokupas

En paralelo al discurso electoral, Núñez también ha avanzado algunas de las iniciativas con las que el PP quiere abrir el nuevo curso político en las Cortes regionales. La principal será recuperar la proposición de ley contra la ocupación ilegal de viviendas que los populares registraron en 2020 y que quedó paralizada tras ser rechazada en la Cámara autonómica.

El dirigente popular sostiene que la normativa impulsada posteriormente por el PSOE "ha sido insuficiente" y no ha servido para resolver un problema que, según afirma, sigue siendo "muy evidente", especialmente durante los meses de verano, cuando aumentan las ocupaciones de viviendas vacías o segundas residencias.

Por ello, exigirá al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que reactive la tramitación de la iniciativa del PP. La propuesta contempla medidas como impedir el empadronamiento de quienes ocupen ilegalmente una vivienda, endurecer las sanciones y favorecer desalojos rápidos en los ámbitos competenciales de Castilla-La Mancha.

Además de esta ley, el PP iniciará el nuevo periodo de sesiones con otras propuestas relacionadas con la reducción de las listas de espera sanitarias, el cumplimiento del pacto regional por el agua, nuevas medidas para agricultores y ganaderos y una rebaja de impuestos.

Núñez ha dejado claro que todas estas iniciativas forman parte del proyecto político con el que concurrirá a las elecciones y ha asegurado que aquello que hoy defiende desde la oposición será lo que impulse desde el Consejo de Gobierno si consigue ganar los comicios.

El líder popular también se ha mostrado dispuesto a retomar la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía, actualmente bloqueado en el Congreso de los Diputados. No obstante, ha responsabilizado al PSOE regional de mantener paralizada la reforma y ha defendido que su partido acudirá al debate "con la mejor de las voluntades".