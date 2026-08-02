Leonor Serrano, la pionera manchega que conquistó a una reina siendo niña e introdujo el método Montessori en España

Leonor Serrano (Hinojosas de Calatrava, 22 de febrero de 1890). Hija de padres jornaleros, fue una de las pioneras castellanomanchegas que vivió comprometida con aquello que llevaba por bandera: defendió los derechos de las mujeres y los niños, la conciliación laboral, la modernización del sistema educativo, la creación de una ley de divorcio y el acceso de las mujeres a cargos públicos.

La niña nacida en tierra de volcanes tuvo una vida polifacética: escritora, abogada, maestra y pedagoga.

Desde pequeña destacó. Sus padres la apuntaron a un certamen infantil celebrado en un pequeño pueblo de Córdoba y allí sacó su inteligencia a relucir. Los periódicos se hicieron tal eco de la capacidad de aquella niña que llegó a oídos de María Cristina, la reina regente de la época.

Leonor Serrano Pablo. UNIZAR.

La soberana se hizo cargo de su educación hasta los once años, por lo que la pequeña Leonor tuvo que dejar su pueblo natal para trasladarse al Colegio 'Sagrado Corazón' de la capital española. De Madrid viajó a Toledo para continuar con su formación como maestra, y de Toledo, a Guadalajara, donde se convirtió en maestra superior.

La ya maestra vivía pegada a una maleta. En 1913 se trasladó a la ciudad condal para ocupar su plaza como inspectora de escuelas. Su proeza en Barcelona le llevó a que el propio Ayuntamiento de la ciudad la nombrase directora de un grupo de maestras para asistir a una conferencia de María Montessori en Roma.

De Montessori lo absorbió todo y lo trasladó a España, donde se convirtió en un referente en cuanto a pedagogía en el país. Gracias a lo aprendido en Roma, Leonor comenzó a escribir en libros las claves de la enseñanza en todas sus edades, desarrollando así un sistema que mejorase y garantizase la calidad de la educación.

Su carrera de Derecho la empezó en Barcelona y la acabó en Zaragoza con unas calificaciones extraordinarias, y colándose, por primera vez, como una de las primeras licenciadas en Derecho de la ciudad. Aunque no fue la primera vez que dentro de la abogacía alcanzaba un hito: Serrano fue la primera mujer en actuar como abogada en un juicio en la Audiencia de Barcelona.

La llegada del General Primo de Rivera puso fin a su estancia en Barcelona y durante la Guerra Civil dedicó su tiempo a la educación de niños con problemas cuyas escuelas habían sido bombardeadas. Tras su regreso del exilio en Francia, Leonor fue suspendida de empleo y sueldo: sobrevivió gracias a las clases particulares que ejercía. Murió en 1942 con un expediente abierto y pendiente del Tribunal Militar de Responsabilidades Políticas.

En la actualidad, el método Montessori vive su mayor auge en las aulas y el nombre de la castellanomanchega seguirá vinculado a un modelo pedagógico que puso patas arriba la enseñanza en el país.