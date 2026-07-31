El PP de Castilla-La Mancha augura que este será "el último verano" de Page al frente del Gobierno regional

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que el presidente regional, Emiliano García-Page, está "más preocupado por garantizar la estabilidad de Pedro Sánchez que de resolver los problemas de los castellanomanchegos" y ha augurado que "este será su último verano al frente de la Junta".

Agudo ha defendido que el proyecto del Gobierno regional "está completamente agotado" y ha asegurado que Castilla-La Mancha "merece un Gobierno con ambición, que escuche a la sociedad y que defienda los intereses de esta tierra por encima de cualquier otro".

Además, la dirigente del PP ha acusado a Page de mantener un "doble discurso permanente", al criticar públicamente algunas decisiones del Ejecutivo de Sánchez mientras, según ha dicho, lo sigue respaldando políticamente.

"Mucho teatro y mucha pose, pero cuando tiene que decidir entre defender a Castilla-La Mancha o sostener a Pedro Sánchez, siempre elige a Sánchez", ha afirmado.

Agudo ha sostenido que, tras 11 años de Gobierno socialista, "la vida de los castellanomanchegos no ha mejorado en absolutamente nada" y ha criticado el incremento de la presión fiscal, el aumento del coste de la vida y las dificultades económicas de las familias.

En materia sanitaria, ha denunciado que cerca de 100.000 personas permanecen en listas de espera para una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica y ha asegurado que actualmente hay más pacientes esperando y durante más tiempo que cuando Page llegó al Gobierno.

La secretaria general del PP regional también ha cargado contra la política de vivienda del Ejecutivo autonómico, que ha calificado de basada en "anuncios, propaganda y parches legislativos", y ha señalado las dificultades de los jóvenes para acceder a un empleo y a una vivienda.

Asimismo, ha denunciado la situación del desempleo femenino, la falta de apoyo a autónomos, agricultores y ganaderos y ha acusado a la Junta de dejar sin ejecutar cerca de 1.000 millones de euros destinados a políticas sociales.

Además, ha advertido de que el próximo curso comenzará con centros educativos que presentan deficiencias estructurales y ha asegurado que Castilla-La Mancha cuenta con "algunas de las peores carreteras de España".

También ha mostrado su preocupación por los datos de pobreza y ha afirmado que uno de cada tres castellanomanchegos se encuentra en riesgo de exclusión social y que casi el 40 % de las personas afectadas son menores de edad.

Castigo a los autónomos

Por su parte, el senador del PP por la provincia de Toledo, Vicente Tirado, ha denunciado que los autónomos son "los grandes olvidados" del Gobierno de Sánchez, al tiempo que ha advertido del deterioro que atraviesa este colectivo como consecuencia de las políticas socialistas.

Tirado ha alertado de que según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en el último año España ha perdido más de 100.000 autónomos, una situación que, a su juicio, evidencia "el fracaso de un Gobierno que no gobierna, sino que únicamente resiste", frente a la falta de apoyos y los continuos casos de corrupción.

Según el PP, los autónomos "tienen que soportar cada vez mayores cotizaciones, más impuestos, más burocracia, falta de ayudas frente a la inflación, inseguridad jurídica y una pérdida constante de rentabilidad de sus pequeños negocios: Sánchez maltrata a los autónomos", ha afirmado.