El PP de Castilla-La Mancha acusa a Page de evaluar los indultos por corrupción "según el color político del condenado"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado la "doble vara de medir" de Emiliano García-Page respecto a los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a tres condenados por corrupción.

Page se ha mostrado contrario al indulto concedido a Laura Borrás, pero ha mantenido "un absoluto silencio" sobre la gracia aprobada para el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández.

Núñez ha afirmado que "a Page solo le interesa el titular cuando puede cargar contra el separatismo catalán porque cree que eso le aporta rédito electoral". Sin embargo, "cuando el indulto beneficia a un dirigente del PSOE desaparecen las críticas y el silencio es absoluto".

El Tribunal Supremo confirmó en 2025 la condena a tres años de prisión y siete de inhabilitación por malversación contra Fernández, al acreditarse que durante seis años cobró un sobresueldo mensual de 1.700 euros con cargo a la cuenta del grupo municipal del PSOE, nutrida con dinero del Ayuntamiento. El perjuicio se cifró en 125.377 euros, una cantidad que ya ha devuelto.

"Si de verdad estuviera en contra de los indultos por corrupción, los condenaría todos, sin importar el carné político del beneficiado. Lo que no puede hacer es indignarse cuando afecta a un dirigente independentista y callar cuando afecta a un alcalde socialista", ha señalado.

El jefe de la oposición ha subrayado que "no se puede condenar la corrupción según quién la cometa: la corrupción merece el mismo reproche siempre, y los indultos por corrupción no pueden depender del color político del condenado".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha lamentado "un episodio más de la política de Page", un modus operandi que según el líder de la oposición en la región consiste en "decir una cosa y hacer exactamente la contraria".

Page blanquea a Sánchez

Desde el PP han recordado que "cada vez que Sánchez toma una decisión polémica, Page sale a hacer una declaración grandilocuente para intentar blanquear su imagen. Es una cortina de humo que ya nadie se cree, porque mientras critica ante los micrófonos, después le garantiza a Sánchez su apoyo político y parlamentario", ha afirmado.

Por ello, ha lamentado que "Castilla-La Mancha y España no se merecen dirigentes socialistas que anteponen los intereses de su partido a la ejemplaridad institucional". Desde el PP han subrayado que la "prioridad" del presidente regional es "proteger al PSOE y su propio sillón".

Núñez ha recordado que "Page respalda a Sánchez dentro del PSOE, apoya sus informes de gestión en el Comité Federal y sus diputados votan disciplinadamente todas las iniciativas del Gobierno en el Congreso". Según el líder regional del PP, "ese es el verdadero Page, no el que intenta construir un personaje ante las cámaras".

Además, ha insistido en que mientras el jefe del Ejecutivo regional "busca titulares para aparentar distancia con Sánchez, su número dos, Sergio Gutiérrez, y los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso respaldan con sus votos todas las decisiones del Gobierno".