El paro cae hasta los 128.800 desempleados y el empleo alcanza los 962.100 ocupados en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cierra el segundo trimestre de 2026 con una nueva mejora del mercado laboral. La región redujo el paro en 10.800 personas entre abril y junio, un 7,76 % menos que en el trimestre anterior, lo que deja el número total de desempleados en 128.800, según la Encuesta de Población Activa publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

Al mismo tiempo, el empleo volvió a marcar un máximo histórico en la región. Castilla-La Mancha alcanzó los 962.100 ocupados tras sumar 25.300 trabajadores en apenas tres meses, un incremento del 2,7 %, mientras que la población activa escaló hasta las 1.091.000 personas, la cifra más alta de toda la serie histórica, con una tasa de actividad del 59,27 %.

La evolución también es positiva en comparación con hace un año. La comunidad cuenta con 42.000 ocupados más que en el segundo trimestre de 2025, un crecimiento del 4,57 %, mientras que el paro se ha reducido en 11.400 personas, un 8,15 % menos.

Los datos de la EPA también reflejan una evolución positiva en el conjunto del país. Entre abril y junio, el número de ocupados aumentó en 486.000 personas, hasta alcanzar los 22.779.000 trabajadores, el mayor registro de la serie histórica.

Récord de población activa

Por su parte, el paro descendió en 213.300 personas respecto al trimestre anterior, un 7,87 % menos, hasta situarse en 2.495.300 desempleados. La tasa de paro volvió a bajar del 10 % y quedó fijada en el 9,87 %.

Más allá del descenso del desempleo y del aumento de la ocupación, la EPA deja otro dato destacado para Castilla-La Mancha. La población activa alcanzó las 1.091.000 personas, 14.400 más que en el trimestre anterior y 30.600 más que hace un año, lo que supone el registro más elevado desde que existen datos.

Este incremento confirma que el mercado laboral regional no solo crea empleo, sino que también incorpora a más personas al mercado de trabajo, ya sea porque encuentran un empleo o porque se incorporan a la búsqueda de uno.

Brecha entre hombres y mujeres

Del total de 128.800 desempleados registrados en Castilla-La Mancha, 70.500 son mujeres y 58.400 hombres. Esto sitúa la tasa de paro femenina en el 14,67 %, más de cinco puntos por encima de la masculina, que se queda en el 9,56 %.

En cuanto al empleo, la comunidad cuenta con 552.100 hombres ocupados frente a 410.000 mujeres. La tasa de actividad también refleja esa diferencia: alcanza el 66,24 % entre los hombres y el 52,28 % entre las mujeres.

Toledo lidera las cifras laborales

Por provincias, Toledo continúa siendo el principal motor del mercado laboral regional al concentrar 332.700 ocupados, más de un tercio del empleo de Castilla-La Mancha. Sin embargo, también registra el mayor número de desempleados, con 56.100 personas en paro y una tasa de desempleo del 14,43 %, la más elevada de la comunidad.

Ciudad Real es la segunda provincia con mayor volumen de empleo, con 209.900 ocupados, seguida de Albacete, con 191.800. Guadalajara alcanza los 140.200 trabajadores y Cuenca los 87.400.

En cuanto al desempleo, tras Toledo se sitúan Ciudad Real, con 27.900 parados; Albacete, con 22.800; Guadalajara, con 13.200; y Cuenca, con 8.800. Precisamente Guadalajara presenta la menor tasa de paro de la región, con un 8,59 %, por delante de Cuenca, donde se sitúa en el 9,18 %.

Récord de empleo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado a los datos pocos minutos después de hacerse públicos y ha destacado que la región "comienza el día con buenas noticias".

A través de sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que Castilla-La Mancha ha alcanzado un récord de empleo en el segundo trimestre, con 1.091.000 personas activas, y que es la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento del empleo durante el último año.

Comenzamos el día con buenas noticias.



Hemos alcanzado un récord de empleo en el segundo trimestre del año, con 1.091.000 personas activas en #CLM, y somos la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento en el último año.



Además, nunca antes habíamos estado tan cerca de… — Emiliano García-Page (@garciapage) July 28, 2026

"Nunca antes habíamos estado tan cerca de alcanzar el millón de personas ocupadas", ha señalado García-Page, quien ha asegurado que estas cifras demuestran que Castilla-La Mancha "avanza con paso firme, generando oportunidades, riqueza y confianza".

En la misma línea, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que Castilla-La Mancha registra el mejor dato de empleo de toda su serie histórica. Según ha subrayado, la comunidad autónoma está ya cerca del millón de personas ocupadas, una cifra que refleja que "nunca ha habido tanta gente trabajando en Castilla-La Mancha".

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. A. Pérez Herrera / JCCM

Franco también ha puesto el foco en la evolución del mercado laboral desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional. En este periodo, ha asegurado, el desempleo se ha reducido a más de la mitad, la población activa ha aumentado en una de cada diez personas que la integran actualmente y se han creado 241.300 nuevos puestos de trabajo. "Uno de cada tres empleos actuales se ha creado en los últimos once años", ha destacado.

Además, la consejera ha avanzado que este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará la convocatoria del programa Horizonte Empleo, dotado con 4,97 millones de euros.

La iniciativa pretende impulsar más de 300 contrataciones de jóvenes y de personas desempleadas mayores de 45 años mediante ayudas de hasta 12.000 euros por contratación.