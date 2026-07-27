Autorizado el regreso de los vecinos a nueve pueblos de Toledo: Sartajada y La Iglesuela permanecen evacuados

El mando único de la emergencia nacional ha autorizado el retorno de los vecinos desplazados. Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha

El Ministerio del Interior ha autorizado en la noche del lunes el levantamiento de las restricciones para nueve de los once municipios de la provincia de Toledo que se encontraban desalojados por la emergencia nacional derivada de los incendios que afectan al centro peninsular.

La evolución favorable del incendio de Burgohondo (Ávila) en el frente toledano ha permitido dar un paso decisivo hacia la normalidad del que se beneficiarán millares de vecinos del noroeste de la provincia.

Las localidades a las que sus vecinos podrán regresar son Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez, Pelahustán y Almendral de la Cañada.

Estos municipios son:



📍Buenaventura

📍Navamorcuende

📍Real de San Vicente

📍Hinojosa de San Vicente

📍Castillo de Bayuela

📍Garciotum

📍Nuño Gómez

📍Pelahustán

📍Almendral de la Cañada



También se levantan las restricciones de todas las carreteras salvo la CM-5006 y la TO-1358 pic.twitter.com/y0nB34T9w7 — Delegación Gobierno Castilla-La Mancha (@DelegGobCLM) July 27, 2026

No obstante, la evacuación se mantiene en los pueblos de Sartajada y La Iglesuela del Tiétar; también en algunas urbanizaciones de Almorox, una zona más próxima al fuego que, principalmente, afecta a la Sierra Oeste madrileña.

Además, la dirección general del mando único de la emergencia nacional ha acordado el levantamiento de las restricciones de todas las carreteras toledanas cortadas en las últimas horas, excepto la CM-5006 y la TO-1358 que permanecerán cerradas al tráfico.

Durante una comparecencia posterior a la reunión del Cecopi celebrada en la localidad de Navalcarnero (Comunidad de Madrid), el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de la última hora de los fuegos que afectan a esta región y a las provincias de Toledo y Ávila.

El Plan Infocam ha informado en la tarde de este de que el perímetro del fuego en torno a Almorox se encuentra consolidado y estabilizado. En el caso del valle del Tiétar, el perímetro defensivo ha relajado las restricciones acordadas desde la tarde del sábado y que han supuesto el desplazamiento de más de 6.000 vecinos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado la intención de la Junta de Comunidades de plantear ante el mando único que la región pueda bajar a nivel 2, un escenario que supondría la recuperación del control del fuego y que facilitaría "concentrar esfuerzos en el núcleo del problema", en las colindantes Madrid y Ávila.