Cinco radares de Castilla-La Mancha están entre los que más multan de España: el más activo 'caza' a 88 conductores al día

La maquinaria sancionadora de la Dirección General de Tráfico (DGT) firmó en 2025 un año récord en las carreteras españolas, con una recaudación histórica cercana a los 247 millones de euros en multas por velocidad.

Castilla-La Mancha no es una excepción a esta tendencia. Según los datos publicados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), de los 50 radares más "multones" de toda la geografía española, cinco se encuentran en vías castellanomanchegas.

El "rey de las multas" por exceso de velocidad en las carreteras de la región se encuentra en Ciudad Real. Se trata del radar situado en el kilómetro 135 de la autovía A-4, que "caza" a una media de 88 conductores al día.

Este cinemómetro ha experimentado un drástico aumento de actividad: ha pasado de 14.355 denuncias en 2024 a un total de 32.041 multas en el último ejercicio, convirtiéndose no solo en el más activo de Castilla-La Mancha, sino en el noveno que más recauda de toda España.

Además, Ciudad Real hace doblete nacional gracias a un segundo radar. También ubicado en la A-4, concretamente en el kilómetro 230, acumuló 15.783 sanciones y ocupa el puesto 43º en España.

Otras provincias

En la provincia de Cuenca, el radar más multón se sitúa en el kilómetro 156 de la autovía A-3, acumulando 18.727 denuncias y colocándose en el puesto 33º del ranking nacional. Cabe destacar que ha reducido el ritmo de trabajo respecto al año anterior, cuando superó las 26.000 sanciones.

El dispositivo más temible para los conductores en la provincia de Guadalajara se encuentra en el kilómetro 122 de la A-2. Durante 2025 cuadriplicó su actividad, emitiendo 17.029 sanciones frente a las apenas 4.179 del año anterior. Ocupa el puesto 36º de España.

El radar más activo en la provincia de Toledo se halla en el kilómetro 67 de la A-4. En 2025 acumuló 15.288 denuncias en 2025 (44º puesto nacional), experimentando un notable incremento respecto a las 10.882 multas del ejercicio previo.

Según el informe de AEA, la provincia de Albacete no cuenta con ningún radar dentro del "top 50" nacional.

Líderes nacionales

A nivel estatal, la provincia de Valencia acoge el mayor sumidero para los bolsillos de los conductores que no cumplen con los límites legales de velocidad. El radar del kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, pulveriza todos los récords con 90.766 denuncias en un año.

Le siguen de cerca en el podio nacional el dispositivo de Alicante en la CV-905 (km 7), con 72.557 multas, y el de Navarra situado en la A-15 (km 127), que firmó 67.445 sanciones.

Impacto económico

Más allá de las denuncias formuladas a través de los radares, el estudio de AEA revela qué provincias contribuyen más a las arcas públicas mediante sanciones de tráfico de todo tipo.

En este apartado, Toledo es la provincia castellanomanchega que más dinero aporta a las arcas públicas vía multas de tráfico. Durante el último año ingresó 15.244.579 euros, un 13,2 % más que en el ejercicio anterior. De esa cantidad, cerca de 6,9 millones de euros proceden de sanciones por exceso de velocidad.

Ciudad Real recaudó 9.309.696 euros, lo que supone un incremento del 15,18 %, de los que 4,87 millones corresponden a multas de velocidad.

Cuenca fue la única provincia de la región en la que descendió la recaudación. Los ingresos se situaron en 8.048.075 euros, un 4 % menos que el año anterior, con 3,8 millones vinculados a sanciones por velocidad.

En Guadalajara, la recaudación a través de sanciones de tráfico ascendió a 7.035.384 euros, un 10,64 % más que el ejercicio precedente, mientras que las multas por exceso de velocidad generaron casi 3,27 millones de euros.

La lista la cierra Albacete, con 6.760.120 euros recaudados, apenas un 0,59 % más que el año anterior. En el caso concreto de las sanciones por velocidad, la provincia registró un descenso del 11,32 %, con unos ingresos de 2,68 millones de euros.