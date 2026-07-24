Page llama a revisar si las restricciones actuales se han quedado cortas para reducir el riesgo de incendios forestales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado este viernes la necesidad de abrir una "reflexión colectiva" sobre si las limitaciones legales actuales para tratar de evitar los incendios forestales son suficientes cuando el riesgo es extremo.

Sin anunciar ninguna medida concreta, ha defendido revisar el marco legal para reducir el peligro de fuegos cada vez más difíciles de controlar y ha apelado a la "prudencia" de toda la ciudadanía en un contexto de virulentos incendios simultáneos en distintas comunidades autónomas de España.

"Habrá que hacer una reflexión conjunta sobre cuáles son las limitaciones legales para disminuir el riesgo de incendios", ha afirmado Page desde Viso del Marqués (Ciudad Real), donde ha inaugurado la hospedería La Almazara del Marqués.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha recordado que ya existen restricciones como la prohibición de hacer barbacoas en el campo durante determinadas épocas del año o la suspensión de fuegos artificiales cuando el riesgo es elevado. "Estoy hablando de eso. Cuestiones que realmente todos tenemos que reflexionar colectivamente", ha señalado.

Pero ha querido dejar claro que no se refiere "particularmente ni a la agricultura ni a la ganadería", al recordar que ambos sectores "son los máximos interesados en que no se queme el campo", aunque haya ocasiones en las que puedan producirse errores.

También ha puesto como ejemplo otros comportamientos en jornadas de máximo riesgo: "Si ahora algunos de los grandes incendios que están saliendo han sido consecuencia, en máximo riesgo, en rojo, de temperaturas y de viento, de que se han hecho, por ejemplo, barbacoas dentro de los chalés, a lo mejor hay que planteárselo".

Revisión general

Page ha insistido en que no está anunciando nuevas prohibiciones, sino una revisión general de las normas de prevención. "Lo digo como una mínima reflexión, sin aventurar nada porque serán los especialistas los que lo tengan que plantear", ha indicado, antes de añadir: "Tenemos que revisar permanentemente cuáles son nuestras condiciones de limitación sin responsabilizar a nadie".

El presidente de Castilla-La Mancha ha enmarcado esta reflexión en un escenario de creciente complejidad para combatir los incendios forestales. "Hoy hay muchos más recursos que nunca", ha reconocido, pero ha pedido también un ejercicio de "humildad" porque "hay muchas cosas que mejorar". "La naturaleza siempre va a ir dándonos lecciones", ha advertido.

A su juicio, el cambio climático obliga a adaptar continuamente las estrategias de prevención. "Son momentos de emergencia y la única manera de combatirla es esforzarnos en mejorar, sabiendo que hay muchos mejores recursos tecnológicos y de todo tipo que antes, pero que también el clima hoy manda mensajes más poderosos, más duros que mandaba hace décadas", ha afirmado.

Contexto de la polémica

Las declaraciones de Page llegan en plena polémica por el origen del incendio de La Mierla (Guadalajara), el mayor de la historia de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil investiga a un agricultor —alcalde de Vox en Robledillo de Mohernando— como presunto responsable del fuego mientras realizaba labores de cosecha. El caso ha abierto un intenso debate político sobre la prevención de incendios y la actividad agraria, después de que Vox Castilla-La Mancha saliera en defensa del regidor y reclamara respetar la presunción de inocencia.

Las palabras del presidente también se producen apenas unas horas después de que el Ministerio del Interior haya declarado la emergencia de interés nacional por los grandes incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, una decisión adoptada tras la evacuación de miles de personas y la complejidad de un operativo que afecta simultáneamente a varias comunidades autónomas.

Mejora en Castilla-La Mancha

Pese a ese contexto, la situación en Castilla-La Mancha comienza a ofrecer un respiro. Page ha anunciado que el incendio de La Mierla ha descendido este viernes a nivel 1 de emergencia, después de nueve días de trabajos y tras arrasar unas 35.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara, convirtiéndose en el mayor incendio registrado nunca en la comunidad autónoma.

"Acabamos de bajar a nivel 1 el incendio de La Mierla", ha anunciado Page, al tiempo que se ha mostrado confiado en que "a lo largo del día podemos acorralar bien los de Retuerta del Bullaque y Marjaliza".

El presidente ha recordado la extraordinaria presión soportada por el dispositivo regional durante las últimas horas. "Ayer llegamos a tener 19 posibles grandísimos incendios, solo en Castilla-La Mancha", ha explicado, mientras la comunidad colaboraba al mismo tiempo en la extinción del gran incendio de Madrid, que "está casi haciendo collera ya con el de Ávila, en una esquina en la que hay tres comunidades autónomas".

Colaboración entre administraciones

En este escenario, ha reivindicado la cooperación entre administraciones por encima de cualquier diferencia política. "Hay que estar a disposición. Ayer estuvimos mandando medios a la Comunidad de Madrid y hoy los hemos puesto a disposición del nuevo mando operativo por el nivel 3. Lo verdaderamente importante es que se puedan suceder los mandos operativos, pero que los recursos siempre sean los máximos posibles, los ponga quien los tenga que poner", ha señalado.

Además, ha advertido de que una campaña como la actual evidencia los límites materiales de cualquier dispositivo. "Hay que entender que, como se ponga a arder toda España, limitaciones de recursos tenemos por todos los lados", ha dicho.

Por último, ha querido agradecer la solidaridad entre comunidades autónomas durante una de las semanas más complicadas que se recuerdan en materia de incendios forestales. "A nosotros nos ha ayudado Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Valencia y Murcia... y nosotros hemos ayudado a todos. Eso, como españoles, es para que estemos razonablemente orgullosos", ha concluido.