Vox culpa al "ecologismo de despacho" de agravar los incendios y arremete contra "las políticas verdes de Page"

El presidente del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha asegurado que "el ecologismo de despacho y la hiperregulación están destruyendo nuestro medio natural".

Moreno ha cargado contra una normativa que impide "coger piñas, recoger la leña seca o pastorear" y ha lamentado que el "resultado de este fanatismo normativo" sea que, con la llegada del verano, los bosques se conviertan en "auténticos polvorines".

Desde Vox han explicado que la conservación del medio "necesita hacer caso a los profesionales y a los hombres del campo para lograr transmitir intacto este legado natural a las próximas generaciones".

La intervención de Moreno ha reivindicado el patrimonio natural de la región y ha exigido un giro en las políticas de conservación de la Junta de Castilla-La Mancha. Según Moreno, el Gobierno que preside Emiliano García-Page no hace nuevos cortafuegos y ha abandonado su mantenimiento.

El diputado regional ha defendido el papel crucial del sector primario y se ha referido a la ganadería extensiva como el mejor "instrumento natural de limpieza de los montes". Asimismo, ha reclamado una desregulación urgente de la "asfixiante burocracia forestal" impuesta "por las políticas verdes de Page".

Durante una visita al paraje del nacimiento del río Mundo, Moreno ha respaldado al cuerpo de agentes forestales y ha señalado que el talento y el conocimiento técnico de quienes están a pie de monte "no puede ser arrinconado por decisiones puramente ideológicas".

Según el representante de Vox en las Cortes regionales, estos elementos preventivos "hay que recuperarlos en invierno para que sean útiles en la campaña estival".

Moreno ha expresado su compromiso de "cuidar, preservar y mantener el tesoro natural de Castilla-La Mancha" una vez que Vox asuma las responsabilidades de Gobierno en la región, una labor que pretende terminar con "décadas de abandono, trabas e ineficacia bajo el mandato del PSOE".