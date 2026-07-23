La AEMET pone a Castilla-La Mancha en alerta roja por calor extremo: la Junta aconseja no salir en las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado este jueves al nivel rojo la alerta por altas temperaturas en varias comarcas de la provincia de Albacete, el máximo previsto en su escala de avisos y reservado para situaciones de "peligro extraordinario".

Ante este escenario, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado el incremento del nivel de alerta a los ayuntamientos, diputaciones y grupos de intervención en emergencias para que adopten las medidas de prevención y respuesta que consideren necesarias.

Los avisos, que han entrado en vigor a las 13.00 horas y se mantendrán hasta las 21.00 horas, sitúan en riesgo extremo a las comarcas de La Mancha albaceteña y Hellín-Almansa, donde los termómetros podrán superar los 42 grados.

Peligro extraordinario

Según la propia AEMET, un aviso rojo implica un peligro extraordinario, con posibilidad de daños muy graves o incluso catastróficos para las personas y los bienes, especialmente entre la población más vulnerable.

Por ello, recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, mantenerse informado de la evolución meteorológica y no viajar salvo que sea estrictamente necesario.

Otros avisos

Además del nivel rojo, la AEMET mantiene avisos naranjas en la comarca de Alcaraz y Segura, también en Albacete, así como en distintas zonas de Ciudad Real y Cuenca, donde las máximas oscilarán entre los 37 y los 40 grados.

Por su parte, Toledo y Guadalajara permanecerán durante la jornada en aviso amarillo, al igual que otras comarcas de Ciudad Real y Cuenca, con temperaturas previstas de entre 36 y 38 grados.

La Junta refuerza el seguimiento

Tras la actualización de los avisos de la AEMET, la Dirección General de Protección Ciudadana dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado a los ayuntamientos, diputaciones y grupos de intervención en emergencias para que puedan activar las medidas preventivas que estimen oportunas.

Además, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 realizará un seguimiento permanente de cualquier incidencia relacionada con este episodio de calor extremo mientras permanezcan activos los avisos.

Recomendaciones a la población

La Junta aconseja evitar las salidas y los esfuerzos físicos durante las horas centrales del día, especialmente entre las 14.00 y las 18.00 horas, beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed y prestar especial atención a niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

También recuerda que un golpe de calor puede manifestarse con piel caliente y seca, dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, sed intensa, confusión, convulsiones o pérdida de conocimiento.

En caso de emergencia, el Gobierno regional insiste en utilizar el teléfono 112 de forma responsable.