Valverde pide a Hernando que "se preocupe de sus asuntos" por acusar a Ciudad Real de no enviar bomberos a La Mierla

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha exigido este miércoles al consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, que rectifique tras acusar a la institución provincial de negarse a enviar bomberos para colaborar en el incendio de La Mierla (Guadalajara).

Asimismo, ha defendido que desplazar efectivos habría dejado "desprotegida" la provincia y ha instado al consejero a que "se preocupe de sus asuntos".

Durante un acto celebrado en Ciudad Real, y a preguntas de los periodistas, el presidente provincial ha calificado de "no solo desafortunadas, sino irresponsables" las declaraciones realizadas por Hernando el martes, cuando aseguró que la Diputación de Ciudad Real era "la única" de Castilla-La Mancha que no había enviado efectivos al incendio.

"El señor Hernando, lo primero que tiene que hacer es preocuparse de sus asuntos", ha afirmado Valverde, quien ha atribuido las críticas del consejero al "absoluto desconocimiento" de la situación operativa del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia.

"Ayudaremos cuando se pueda"

El presidente de la Diputación ha insistido en que el Consorcio de Bomberos está dispuesto a colaborar en cualquier emergencia siempre que las circunstancias lo permitan, aunque ha subrayado que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de los ciudadanos de la provincia.

"Nosotros estamos en disposición de ayudar a todo aquel que nos lo pida, pero cuando se pueda", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que Ciudad Real es una provincia extensa y con numerosos puntos susceptibles de sufrir incendios, por lo que mantener operativos todos los parques resulta imprescindible para asegurar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Además, ha recordado que el servicio atraviesa el periodo estival con parte de la plantilla de vacaciones y que sigue arrastrando las consecuencias de varios años con ofertas públicas de empleo y bolsas de trabajo paralizadas. Aunque en los últimos años se han incorporado 107 bomberos, ha precisado que durante ese mismo período se han jubilado "casi otros tantos" efectivos.

Los técnicos descartaron el envío de medios

Valverde ha defendido que la decisión de no desplazar recursos a Guadalajara no fue política, sino técnica. Según ha explicado, los responsables operativos del SCIS analizaron la petición de colaboración del Gobierno regional y concluyeron que enviar bomberos habría comprometido la capacidad de respuesta de la provincia.

"Imagínense que mañana decidimos mandar equipos de bomberos allí y se produce un importante incendio en Tomelloso, en Almadén o en Ciudad Real. Y se producen, además, daños que podrían ser materiales, pero también personales", ha planteado.

A su juicio, aceptar esa petición habría supuesto asumir un riesgo innecesario para la seguridad de los ciudadanos de la provincia, por lo que ha considerado una "irresponsabilidad" reclamar el envío de efectivos sin valorar las consecuencias.

Durante su comparecencia, Valverde también ha aprovechado para criticar la gestión del consejero de Fomento en ámbitos como las carreteras o la vivienda, asegurando que "tiene muchos problemas" pendientes de resolver.

"Le pido al señor Hernando que o bien rectifique lo que ha dicho o que realmente se preocupe de sus problemas, porque tiene muchos problemas que resolver y, desgraciadamente, no los está resolviendo", ha concluido.