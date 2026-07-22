El incendio de La Mierla ya ha arrasado 32.000 hectáreas y se perfila como uno de los mayores de la historia de España

Operarios de la UME trabajan en el extinción del incendio en La Mierla. Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha

El incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara) ha consumido su sexto día fuera de control. Aunque la situación parece algo más optimista que en las jornadas previas debido a que las llamas avanzan a menor velocidad, la destrucción se ha cebado con el parque natural de la Sierra Norte y ya ha dejado 32.000 hectáreas quemadas.

Se trata de la mayor extensión calcinada por el fuego en la historia de Castilla-La Mancha y puede situarse como una de las más vastas que se han registrado en España.

El dato del terreno afectado por las llamas es aún provisional. No obstante, este balance parcial confirma la magnitud de un desastre cuyo eco han sufrido los centenares de vecinos evacuados. El avance del incendio ha obligado a desalojar más de una treintena de núcleos de población y ha acercado uno de los flancos hasta la provincia de Soria, ya en Castilla y León.

El fuego permanece en nivel 2 de emergencia, el mismo escalón en el que se sitúo apenas unas horas después de desatarse. En las primeras horas de este martes, se han producido avances en diferentes frentes. Sin embargo, la aparición del viento por la tarde ha complicado, una vez más, los trabajos de extinción; también ha espoleado la propagación del fuego.

En todo caso, y a falta de nuevas actualizaciones, las 32.000 hectáreas calcinadas ya han convertido a La Mierla en el escenario de uno de los incendios más devastadores del país. El espacio afectado duplica —con creces— el daño que produjo el fuego en Riba de Saelices.

Aquella tragedia, también en la provincia de Guadalajara, afectó a 13.000 hectáreas, aunque dejó su peor rastro en los 11 miembros de un retén que murieron mientras lo combatían.

La dimensión de La Mierla ya se aproxima a la de los grandes incendios que han marcado las últimas décadas en España. El pasado año, el incendio de Gestoso —en la provincia de León, aunque cerca de la de Orense, hacia donde se extendió— hizo que casi 45.000 hectáreas ardieran, lo que le convierte en el más amplio de cuantos se han producido en el territorio nacional.

También en 2025, un fuego en Uña de Quintana (Zamora), se propagó por unas 40.000 hectáreas. En 2004, en Minas de Riotinto (Huelva), hubo otro que arrasó casi 35.000 hectáreas,

Los fuegos de la Sierra de la Culebra (Zamora), en 2022, y Cortes de Pallás (Valencia), en 2012, se extendieron por unas 30.000 hectáreas. Entre 25.000 y 30.000 hectáreas, aproximadamente, quemó en 1994 el incendio de Moratalla (Región de Murcia).

La evolución de lo que acontece en la Sierra Norte destapa un posible récord: aunque su extensión es todavía inferior a la del incendio de Gestoso, el incendio sigue fuera de control y no se prevé que el dispositivo pueda alcanzar esta fase de forma inmediata.

Fase de estabilización

En la noche de este martes, el director de la Emergencia en la zona, Juan José Fernández, ha afirmado que "actualmente las hectáreas siguen aumentando, pero lo positivo es que no lo hacen con la misma velocidad que lo hacían durante los días anteriores"

"Las operaciones van progresando de manera positiva, con quemas durante el día que se han podido ejecutar satisfactoriamente en el sector norte. Se está avanzando por ese flanco izquierdo, desde cabeza hasta cola", ha añadido.

La cabeza del incendio continúa en el eje "Condemios, Cañamares, Ujados" y el fuego no ha llegado a Soria, por lo que ha definido los trabajos como "satisfactorios".

"El fuego se encuentra activo, dentro de una situación de probabilidad de ocurrencia y de algún reposicionamiento de algún flanco, que haga aumentar considerablemente la superficie afectada. A día de hoy esto no ha ocurrido y tiene menos probabilidad de ocurrencia que ayer", ha celebrado.

Por otro lado, ha puesto en valor que durante el martes no ha habido que evacuar ni confinar ningún municipio más. Por el momento, se sigue defendiendo Pradena de Atienza, el pueblo donde el fuego está causando más problemas.

No obstante, todavía no se piensa en el control de las llamas, ya que "el paso previo es la estabilización, que es cuando ya no hay llama o habiéndola no avanza".

"Aún no tenemos una línea de control sin combustible que perimetre el incendio y que disminuya la probabilidad de esa propagación. Estamos en fase de estabilización. Sí hay algunos sectores que ya tienen esa línea de control", ha afirmado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el operativo ha empezado a "ver la luz" tras varios días de máxima tensión. Según ha explicado, la nueva fase del incendio permite trabajar en varios frentes de forma simultánea para detener su avance.

¿El más devastador?

En cualquier caso, la posibilidad de que el incendio de Guadalajara se convierta en el más voraz de cuantos han quedado registrados en España desde que existen estadísticas homogéneas se torna real.

Si las llamas superan finalmente el umbral de las 45.000 hectáreas, el siniestro desbancará al que se produjo en el cuadrante noroeste de la península y pasará a ocupar el primer puesto de una siniestra clasificación marcada por episodios extremos cada vez más frecuentes. Y aunque finalmente no lo haga, permanecerá como uno de los más lesivos de cuantos se han lamentado.