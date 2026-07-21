El PP plantea la activación del nivel 3 por el incendio de Guadalajara y denuncia un operativo "desbordado"

El PP de Guadalajara ha reclamado el envío inmediato de más medios terrestres y aéreos para hacer frente al incendio originado en La Mierla (Guadalajara), que ya ha quemado unas 29.000 hectáreas, y ha propuesto que se valore la activación del nivel 3, un estatus que elevaría la emergencia a interés nacional y dejaría en manos del Gobierno central la dirección del despliegue.

El presidente provincial del partido, Lucas Castillo, ha asegurado que el operativo actual "se está viendo desbordado" por la magnitud del incendio y ha pedido que "ante una circunstancia excepcional" se refuerce "sin demora, urgentemente, y sin escatimar recursos" con más medios nacionales.

De hecho, ha señalado que este fuego "ya toca a tres comunidades autónomas", lo que a su entender "exige una respuesta a la altura ante el desastre medioambiental que está suponiendo".

Desde el PP de Guadalajara han pedido valorar todas las opciones, incluso la posible activación del nivel 3, para "conseguir todos los medios posibles"

Castillo se ha referido a la "desesperación y la agonía" que viven los alcaldes y concejales de la comarca "que ven cómo el fuego avanza sin freno mientras esperan una respuesta que en muchas ocasiones no está llegando". Este sentir se lo están trasladando alcaldes, agricultores y vecinos de la zona.

"Hablamos de más de 1.200 personas a las que este incendio está afectando a su modo de vida, a sus trabajos y a sus recuerdos, y lo peor es que la situación va a más", ha subrayado Castillo, en alusión a los vecinos desalojados de sus viviendas a causa del incendio.

Además, ha incidido en que "hay que dejar trabajar a quien quiere ayudar y valorar todas las posibilidades sobre la mesa, porque lo que está en juego es salvar la Sierra Norte", ha señalado.

Castillo también ha tenido palabras de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que forman parte del operativo, que "están trabajando sin descanso, arriesgando su integridad para frenar las llamas y proteger a los vecinos y a nuestra tierra", a quienes ha manifestado todo su apoyo.

El líder provincial ha extendido ese agradecimiento a los agricultores que, con sus propios tractores, están realizando cortafuegos y colaborando de forma desinteresada.