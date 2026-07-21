La Junta descarta elevar el incendio forestal de La Mierla a nivel 3 y acusa al PP de "enredar" en la gestión

La Junta de Comunidades ha acusado este martes al Partido Popular de Castilla-La Mancha de intentar "enredar" con la gestión del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) después de que los 'populares' reclamaran la activación del Nivel 3 del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales (Infocam).

Además, el Gobierno regional ha reprochado a la Diputación de Ciudad Real que sea la única institución provincial que, según asegura, todavía no ha enviado medios para colaborar en las labores de extinción.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido que la decisión de elevar el nivel de emergencia no responde a criterios políticos, sino a las recomendaciones de los técnicos que dirigen el operativo.

"Cambiar a Nivel 3 es una decisión política, sí, pero siempre a propuesta de los técnicos que tienen que tomar las decisiones sobre cómo apagar el fuego", ha afirmado durante una rueda de prensa.

Gestión del incendio forestal

En este sentido, ha asegurado que los responsables de la extinción no consideran necesario, por el momento, elevar el nivel del incendio y ha criticado que el PP solicite una medida que "no es lo que están recomendando ahora los técnicos responsables de la extinción".

Hernando también ha querido restar importancia al debate sobre el Nivel 3 al recordar que su activación no supondría la incorporación inmediata de más recursos. "Cambiar a Nivel 3 no supone que, de la nada, aparezcan nuevos medios", ha señalado.

Según ha explicado, Castilla-La Mancha cuenta ya con "todos los medios que hay en el conjunto del país" disponibles para combatir el incendio y ha destacado que continúan incorporándose recursos gracias a la colaboración de otras comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

En este contexto, el consejero ha agradecido la respuesta de la mayoría de administraciones y ha destacado especialmente la implicación de los municipios afectados por el incendio. "Todos los que están disponibles están trabajando", ha asegurado.

No obstante, ha cargado contra la Diputación de Ciudad Real, a la que ha acusado de "seguir negándose a mandar efectivos". "Es la única diputación que no ha mandado efectivos", ha insistido, al tiempo que ha reclamado que se sume al dispositivo de extinción.

Frente a ello, ha puesto en valor la colaboración del resto de instituciones, incluidos alcaldes de distinto signo político. "El resto sí está colaborando, como están colaborando todos los alcaldes y alcaldesas de la zona, muchos de ellos del PP", ha afirmado, destacando que esa cooperación institucional está situándose "por encima de las siglas políticas".

Precisamente por ello, Hernando ha diferenciado la actitud de esos responsables municipales de la dirección regional del Partido Popular, a la que ha acusado de utilizar el incendio para la confrontación política. "No tanto así en la dirección del PP de Castilla-La Mancha, que está intentando enredar", ha concluido.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, a preguntas de los medios en el puesto de mando avanzado de Tamajón, ha zanjado el debate sobre una posible declaración del nivel 3 de emergencia, tal y como ha pedido el PP.

Ha explicado que el nivel 2 ya permite movilizar todos los recursos nacionales e incluso internacionales y que elevar el nivel "no implica mayor disponibilidad de recursos para movilizar a este incendio".

"Lo que sí implica la declaración de nivel 3 es que la dirección de la emergencia se traslada desde la región hasta la Administración General del Estado y pensamos que eso no es una buena idea porque este tipo de emergencia requiere de un equipo formado, preparado, entrenado y cercano al territorio", ha subrayado.