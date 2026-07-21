Hasta 280.000 euros y para menores de 36 años: así será la nueva ayuda para comprar una vivienda en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha a partir del próximo mes de septiembre los primeros préstamos a interés cero para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes de la región.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula este programa pionero, con el que la Junta avalará el 20 % del precio de compra que habitualmente no financian las entidades bancarias. Además, asumirá los intereses de esa parte del préstamo mediante una ayuda directa.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado que el Ejecutivo regional espera recibir alrededor de 2.000 solicitudes en la primera convocatoria y comenzar a formalizar las primeras operaciones tras el verano.

Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. JCCM

"Hemos podido seguir dando pasos adelante en una medida estrella, histórica y única en el conjunto del país", ha asegurado Hernando, que ha definido esta iniciativa como un "nuevo sistema de ayudas" que, a su juicio, terminará siendo imitado por otras administraciones.

El programa está dirigido a jóvenes solventes que tienen capacidad para pagar una hipoteca, pero carecen del ahorro suficiente para afrontar la entrada de una vivienda.

Hasta los 36 años

En la práctica, la Junta avalará el 20 % que normalmente no conceden los bancos, permitiendo que el comprador pueda financiar la totalidad del precio de adquisición.

"Los jóvenes que no superen los 36 años y quieran comprarse una vivienda en Castilla-La Mancha podrán contar no solo con el 80 % que les suele prestar una entidad bancaria, sino también con un aval de la Junta del otro 20 %", ha explicado el consejero.

Además, el Gobierno regional publicará en septiembre una orden de ayudas para cubrir los intereses generados por ese 20 % avalado, de manera que el beneficiario no tendrá que devolver ningún coste financiero asociado a esa parte del préstamo.

Requisitos

El programa permitirá adquirir viviendas de hasta 280.000 euros, sin contar impuestos ni otros gastos asociados a la compraventa.

Entre los requisitos figura tener 36 años o menos en el momento de presentar la solicitud, aunque si la compra se realiza entre varias personas bastará con que una de ellas cumpla ese requisito.

También será necesario haber estado empadronado en Castilla-La Mancha durante los dos años anteriores, salvo que la vivienda se adquiera en municipios incluidos en zonas de intensa o extrema despoblación.

Asimismo, deberá tratarse de la primera vivienda en propiedad y los solicitantes tendrán que acreditar que son solventes, pero que no disponen del ahorro inicial suficiente para afrontar la compra.

Certificado de elegibilidad

Una vez entre en vigor el decreto, las personas interesadas podrán acudir a las delegaciones provinciales de la Consejería de Fomento para solicitar un certificado de elegibilidad mediante una declaración responsable.

Ese documento tendrá una vigencia de tres meses y permitirá acudir a cualquiera de las entidades financieras adheridas al programa para negociar la hipoteca.

Con ese objetivo, la Junta ya ha reforzado las oficinas provinciales con personal específico y ultima los convenios con las entidades bancarias que participarán en el programa.

"Estamos terminando de ultimar los convenios que nos van a permitir poner todo esto en marcha a partir del mes de septiembre", ha señalado Hernando.

Una medida "única en España"

El titular de Fomento ha defendido que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma en poner en marcha un sistema de estas características.

"No se hace en ninguna otra comunidad autónoma", ha afirmado, convencido de que este modelo acabará extendiéndose por el resto del país.

La previsión del Ejecutivo autonómico es facilitar alrededor de 2.000 hipotecas en la primera convocatoria y complementar así las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda en propiedad.