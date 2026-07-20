Isabel Rodríguez y David Lucas.

Isabel Rodríguez y David Lucas. 'X' de la ministra.

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El dolor de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por la muerte de David Lucas: "Aún deseo que sea un mal sueño"

El secretario de Estado de vivienda ha fallecido a los 58 años de edad a consecuencia de un cáncer.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la castellanomanchega Isabel Rodríguez, ha mostrado este lunes su profundo pesar por el fallecimiento de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y uno de sus colaboradores más estrechos durante los últimos tres años.

La política socialista, natural de Abenójar (Ciudad Real) y exalcaldesa de Puertollano, ha dedicado a su número dos en el Ministerio una emotiva despedida en la que reconoce que aún le cuesta asumir la noticia.

"Aún con la incredulidad y el deseo de que sea un mal sueño, lloramos la pérdida de un compañero, un servidor público y un amigo con el que he compartido intensamente los tres últimos años de nuestras vidas", ha escrito la ministra en sus redes sociales.

Rodríguez admite que "no es fácil hoy hablar de David Lucas" y concluye su mensaje con una frase que resume el vacío que deja su muerte: "Te voy a echar mucho de menos".

David Lucas ha fallecido este lunes a los 58 años, después de haber suspendido su agenda pública hace tres semanas para someterse a un tratamiento oncológico, según ha confirmado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

En un comunicado, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha lamentado la pérdida de un "excelente compañero" que "dedicó su vida al servicio público y al bien común", destacando que su trabajo deja "como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar".

Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado por la Universidad Complutense, Lucas desarrolló una amplia trayectoria política e institucional. Fue secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, desde 2023, ocupaba la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

Anteriormente había sido alcalde de Móstoles, teniente de alcalde de Getafe y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, además de representar a España en diferentes organismos europeos e internacionales relacionados con el municipalismo y la Agenda 2030.