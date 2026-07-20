El dolor de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por la muerte de David Lucas: "Aún deseo que sea un mal sueño"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la castellanomanchega Isabel Rodríguez, ha mostrado este lunes su profundo pesar por el fallecimiento de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y uno de sus colaboradores más estrechos durante los últimos tres años.

La política socialista, natural de Abenójar (Ciudad Real) y exalcaldesa de Puertollano, ha dedicado a su número dos en el Ministerio una emotiva despedida en la que reconoce que aún le cuesta asumir la noticia.

"Aún con la incredulidad y el deseo de que sea un mal sueño, lloramos la pérdida de un compañero, un servidor público y un amigo con el que he compartido intensamente los tres últimos años de nuestras vidas", ha escrito la ministra en sus redes sociales.

Aún con la incredulidad y el deseo de que sea un mal sueño, lloramos la pérdida de un compañero, un servidor público y un amigo con el que he compartido intensamente los 3 últimos años de nuestras vidas.



No es fácil hoy hablar de David Lucas. Te voy a echar mucho de menos. pic.twitter.com/JGCDF3OFIM — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) July 20, 2026

Rodríguez admite que "no es fácil hoy hablar de David Lucas" y concluye su mensaje con una frase que resume el vacío que deja su muerte: "Te voy a echar mucho de menos".

David Lucas ha fallecido este lunes a los 58 años, después de haber suspendido su agenda pública hace tres semanas para someterse a un tratamiento oncológico, según ha confirmado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En un comunicado, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha lamentado la pérdida de un "excelente compañero" que "dedicó su vida al servicio público y al bien común", destacando que su trabajo deja "como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar".

Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado por la Universidad Complutense, Lucas desarrolló una amplia trayectoria política e institucional. Fue secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, desde 2023, ocupaba la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

Anteriormente había sido alcalde de Móstoles, teniente de alcalde de Getafe y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, además de representar a España en diferentes organismos europeos e internacionales relacionados con el municipalismo y la Agenda 2030.