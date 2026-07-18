Así vivirán los políticos de Castilla-La Mancha la final del Mundial que jugará España contra Argentina

¿Cómo vivirán los políticos de Castilla-La Mancha la final del Mundial? EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha hablado con los rostros más conocidos de la política regional, que coinciden en que la Selección regresará a España como campeona del mundo.

Emiliano García-Page, Milagros Tolón, Paco Núñez, Esther Padilla, Isabel Rodríguez, Carlos Velázquez, Francisco Cañizares y José Julián Gregorio tienen claro que un acontecimiento como el que se vivirá el próximo domingo debe ser disfrutado con familia, amigos y seres queridos.

Será una jornada en la que los líderes políticos aparcarán las diferencias políticas para unirse por un mismo sentimiento de alegría, emoción e ilusión: ver a España dibujar por segunda vez en la historia una estrella en la camiseta.

Aunque la mayoría verá el partido desde la comodidad de su hogar, la ministra Tolón será la única afortunada que vivirá la final desde el mismísimo estadio en el que se estará jugando el partido.

Para una noche en la que 11 jugadores de Luis de la Fuente acapararán todas las miradas, los políticos prefieren unas cenas sencillas, de picoteo y que reúnan a toda su gente alrededor de la mesa para disfrutar de lo que se cree que será la velada en la que veremos levantar la copa del Mundial.

Emiliano García-Page

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, disfrutará de la final del Mundial en la capital regional. Como casi siempre en las grandes ocasiones, verá jugar a España en familia. Su hermano gemelo, Javier García-Page, será su fiel acompañante: "Pasaremos un buen rato familiar". Aunque aún no han decidido "en casa de quién" verán el partido, Page asegura que no harán nada formal: "Preferimos un picoteo".

En la mesa de los 'García-Page' no faltarán productos de la tierra: "Nos encantan las berenjenas y nunca faltan almendras, patatas fritas o mejillones". Page augura que la Selección volverá a casa con una victoria y con una nueva estrella bordada en la camiseta: "Ganará España, estoy seguro". El presidente regional cree que los jugadores de Luis de la Fuente meterán "2 o 3 goles" y "Argentina como mucho uno".

Page vivirá una noche histórica y llena de emoción que servirá, sin duda, para rebajar la tensión que se vive en la política.

Milagros Tolón

Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España. E.E.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, será la única política regional que vivirá la final, en vivo y en directo desde el estadio en Nueva York.

Tolón viajó ya a Dallas para vivir una semifinal histórica contra Francia, donde se la pudo ver con rostros conocidos como el actor Javier Bardem, Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol. La política toledana celebró la victoria con un abrazo a Nico Williams, con quien compartió unas palabras: "Como hemos disfrutado. En Nueva York a por la copa, ¿vale? ¿seguro?". El extremo izquierdo respondió sellando un pacto que hace soñar: "Sí. Te lo prometo".

"Supone un gran orgullo vivir de cerca todo lo que está haciendo este grupo de jugadores, demostrando que el equipo está por encima de las individualidades, dando imagen de diversidad, de esfuerzo y de entusiasmo, que es un buen reflejo de lo que hoy es España", comenta la ministra a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Tolón volverá a cruzar el charco por segunda vez para ver a una Selección que aspira a alzarse con la copa en la ciudad de la gran manzana. "Desde el principio del campeonato he manifestado que vamos a ganar la copa" confiesa la ministra señalando que la final "será un partido muy difícil, pero todos confiamos en el talento de los jugadores, su juego colectivo y en la capacidad del seleccionador, que está haciendo un gran trabajo".

"Estoy convencida de que lo van a conseguir", concluye.

Paco Núñez

Paco Núñez, líder del PP en la región. Javier Longobardo.

Por su parte, el líder del PP en la región, Paco Núñez, verá la final desde Almansa, en su casa de campo familiar junto a sus hijos y sus padres: "Pondremos la tele en el porche y lo veremos a la fresca", comenta Núñez.

El 'popular' vivirá una final casera y disfrutará de una cena en la que no faltará el plato típico español, que él mismo preparará: "Habrá con seguridad tortillas de patata poco hecha y sin cebolla" desvela señalando que así es como le gusta a sus hijos. El menú se completará con "una ensalada de tomate y pepino" que siempre prepara su padre.

Núñez está convencido que España ganará y lo hará nada menos que con un 3-0.

Esther Padilla

Esther Padilla, Consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. E.E.

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, verá a 'los de España' con el corazón partido en dos. Durante todo el Mundial, ella ha seguido cada partido de la Selección junto a su marido y un grupo de amigos. Entre ellos, un matrimonio muy especial para la ocasión. "Mi amigo es toledano y su mujer argentina, por lo que la semifinal la vivimos con una tensión máxima. En el derbi entre Argentina e Inglaterra todos apoyábamos al equipo de mi amiga, pero ahora la cuestión es muy diferente".

Padilla se reunirá en su casa de Toledo con su hermana y su cuñado, pero con la ausencia de sus hijos: "Me gustaría verlo todos juntos, pero mis hijos ya vuelan solos y seguro que lo verán con sus amigos. Prepararemos algo de picar y nos conectaremos on-line con nuestros amigos que verán el partido desde Argentina. Supongo que saltarán chispas. Nuestro apoyo al equipo rival acabó al ver el resultado de la semifinal. Estoy segura que vamos a ver alzarse con la copa a España". "Mi pronóstico es un 3-2, que ganaremos en la prórroga".

Quien lo ha tenido más claro de todo el entorno personal de la portavoz es la hija pequeña de la pareja toledano-argentina: "Ellos tienen una hija de cinco años, que con todo su desparpajo nos dijo: Yo desde luego, siempre gano y ya he ganado, pase lo que pase, porque soy argentina y toledana. ¡Bendita inocencia!".

Isabel Rodríguez

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España Javier Longobardo.

A la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la semifinal contra Francia la pilló literalmente surcando las nubes. En pleno vuelo transatlántico rumbo a Nueva York, la victoria sobre los franceses se celebró con "aplausos" y gran emoción. Una celebración que, irónicamente, estuvo a la altura de lo que la Selección consiguió.

Para la final, la ministra prefiere pisar tierra y vivir la final rodeada de su gente. Junto a su marido, sus hijos y sus familiares, Isabel disfrutará del último partido de España en su "casa en Ciudad Real".

A este gran evento no le puede faltar una buena cena de picoteo. Por eso, en la casa de la ministra no faltarán platos imprescindibles como una tabla de quesos manchegos, un buen surtido de embutidos y la obligatoria tortilla de patatas que siempre se corona como el plato estrella. A todo ello le acompañarán unas aceitunas y fuet, que se lleva la palma de los favoritos en la mesa entre los niños.

Con una cena de categoría y una compañía inmejorable, Isabel cree que el broche final lo pondrá España alzándose con un sufrido y emocionante "2-1 que le dará emoción".

Carlos Velázquez

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Javier Longobardo.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, espera con ilusión la final y asegura que "Toledo está con la Selección". Desde el inicio del Mundial, Velázquez ha sido un toledano más disfrutando los partidos en la plaza de toros de la ciudad (que han tenido 'llenazo' cada día), donde se ha dado baños de masas y ha compartido emociones y momentos únicos con los vecinos.

Junto a su familia y amigos, Velázquez vivirá la gran y soñada final en el coso taurino de la capital regional, siguiendo con su ritual que, hasta ahora, ha dado suerte: "Yo seré uno más entre los miles de toledanos que disfrutaremos de la gran final del mundial después de 16 años".

El alcalde nos ha adelantado que los toledanos harán vibrar la plaza cuando el árbitro pite el final del partido y España se alce ganador con un 3-0 y regrese con "la segunda estrella".

Velázquez asegura que "es emocionante ver cómo todos juntos apoyamos a un mismo equipo, a nuestra Selección Española" y lanza un mensaje: "Contamos con el mejor equipo del Mundial. ¡Vamos España!".

Francisco Cañizares

Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real. Javier Longobardo.

Desde Ciudad Real, su alcalde Francisco Cañizares, vivirá la final con su familia y amigos en su casa: "Hay momentos que se disfrutan mucho más si se comparten, y este es uno de ellos. Nos vamos a reunir con un grupo de amigos para disfrutar de una noche memorable. Estoy seguro que nuestra Selección va a estar a la altura de este Mundial en el que hemos vivido unas jornadas de fútbol en estado puro. Ver el penalti de Oyarzabal y el remate de Pedro Porro, fue un momento mágico de alegría y optimismo".

Cañizares confía en que el domingo disfrutaremos de otra jornada de buen fútbol. "Seguro que veremos un partido muy igualado, que nos mantendrá en tensión los 90 minutos, aunque España seguro que se va a llevar la victoria y celebraremos como se merece haber ganado el mundial dieciseis años después".

Cuando al alcalde le animas a que se moje y haga una porra lo tiene claro, la Selección se impondrá con un 1-0 en el marcador cuando el árbitro toque el pitido final.

José Julián Gregorio

José Julián Gregorio, alcalde de Talavera. E.E.

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, no oculta su entusiasmo ante la gran cita que España vivirá por segunda vez en su historia. Para Gregorio, que la Selección haya llegado a la final del Mundial es más que un éxito, es "un honor y un orgullo" por ver cómo los jugadores de Luis de la Fuente se están dejando la camiseta en cada partido.

Gregorio ha señalado que la proeza de que España "haya llegado a la final" es "algo grandísimo". Un sentimiento colectivo de alegría que se ha vivido en Talavera y en todos los rincones de Castilla-La Mancha.

Como los vecinos de su municipio, el regidor también se prepara para el próximo domingo. Una cita que no se perderá y que tiene claro que no se puede vivir en solitario. Por ello, aunque aún no han decidido dónde, Gregorio verá a los de la Roja con amigos, y juntos disfrutarán de un momento para el recuerdo.

En lo que el alcalde de Talavera no duda es en el resultado que se dibujará en los marcadores del estadio de Nueva York, donde España se impondrá a Argentina con dos goles a favor. Gregorio está seguro que "brindará con el triunfo de España".