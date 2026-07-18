El PP de Castilla-La Mancha presenta a sus alcaldes como "el mejor aval del cambio" para conquistar la Junta en 2027

Feijóo, Núñez y Agudo con los candidatos del PP para las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. PP Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recalcado que las capitales que gobierna su partido son "el mejor aval de cambio" que necesita Castilla-La Mancha y el anticipo del cambio que Alberto Núñez Feijóo protagonizará en España.

Durante el acto de proclamación de los candidatos del PP a las capitales de provincia de España, Núñez ha mostrado su orgullo por los cuatro alcaldes del PP que ya gobiernan en las capitales de provincia de la región y su plena confianza en que Bea Jiménez será la próxima alcaldesa de Cuenca.

Núñez ha asegurado que el PP presenta en Castilla-La Mancha "un equipo ganador, solvente y profundamente comprometido con sus ciudades", que está demostrando que otra forma de gobernar es posible.

"Tenemos cuatro grandes alcaldes que ya están transformando sus ciudades y una magnífica candidata en Cuenca que devolverá a la capital conquense la ilusión, la alegría y el futuro. Este equipo es el mejor ejemplo de que el modelo del PP funciona", ha afirmado.

Núñez ha asegurado que el éxito de los gobiernos municipales del PP será el camino que llevará a su partido a gobernar también Castilla-La Mancha y España. “Este equipo está preparado para gobernar sus ciudades, para gobernar Castilla-La Mancha y para contribuir al gran cambio que liderará Feijóo".

Según el jefe de la oposición regional, "el cambio ya se ve en las capitales donde gobierna el PP. Ahora toca llevar ese mismo modelo de gestión a toda Castilla-La Mancha, desterrar el conformismo socialista y abrir una nueva etapa de oportunidades, crecimiento y confianza", ha remarcado.

Toledo retoma el "liderazgo"

De Toledo, Núñez ha destacado que con Carlos Velázquez al frente ha recuperado el liderazgo que le corresponde como capital de Castilla-La Mancha.

Además, ha valorado su apuesta por el turismo, la cultura, el patrimonio, el crecimiento económico y la proyección nacional e internacional de la ciudad, así como una gestión que ha permitido a la capital de Castilla-La Mancha renovar "ambición e iniciativa".

"Velázquez ha conseguido que Toledo vuelva a ejercer como la gran capital regional que es, con éxito, dinamismo y una extraordinaria capacidad para aprovechar todo su potencial", ha señalado.

Albacete, moderna y ambiciosa

Sobre Albacete, Núñez ha resaltado la "gran gestión" de Manuel Serrano, que ha consolidado una ciudad dinámica, moderna y ambiciosa, capaz de generar empleo y atraer nuevas oportunidades.

Ha destacado especialmente la apuesta por la innovación, la tecnología, el desarrollo empresarial y la modernización de la ciudad.

"Manolo Serrano está construyendo un Albacete que mira al futuro, que crece y que ofrece oportunidades, desde la estabilidad, la cercanía y una gestión eficaz", ha indicado.

Guadalajara, líder del Corredor del Henares

En relación con Guadalajara, Núñez ha ensalzado el trabajo de Ana Guarinos para consolidar una capital moderna, competitiva y líder del Corredor del Henares.

Ha destacado que la ciudad está reforzando su capacidad para atraer inversión, generar actividad económica y mejorar los servicios públicos, aprovechando su posición estratégica y su enorme potencial.

"Ana Guarinos está situando a Guadalajara en el lugar que merece, como una ciudad referente, moderna y con capacidad para liderar uno de los principales motores económicos de España", ha manifestado.

Ciudad Real, referente de calidad de vida

Núñez ha afirmado que Paco Cañizares está impulsando una Ciudad Real acogedora, con calidad de vida, empleo y ambición.

Ha valorado el trabajo desarrollado para reforzar su papel como capital de la Mancha, atraer nuevos proyectos y generar confianza entre vecinos, empresas e inversores.

"Paco Cañizares ha devuelto a Ciudad Real la ambición y la capacidad de crecer, haciendo de ella una ciudad cada vez más atractiva para vivir, trabajar e invertir", ha asegurado.

Jiménez, ilusión y futuro para Cuenca

Respecto a Cuenca, Núñez ha expresado su plena confianza en Bea Jiménez, a la que ha definido como una candidata cercana, preparada y con un profundo compromiso con su ciudad.

"Jiménez devolverá a Cuenca la alegría, la ilusión y el futuro: será una alcaldesa que crea en su ciudad, que escuche a sus vecinos y que trabaje para recuperar todas las oportunidades que Cuenca merece", ha afirmado.

El PP, faro de "gestión y resultados"

Núñez ha subrayado que el PP representa el "reformismo que España necesita, basado en la gestión, la eficacia y los resultados". El presidente regional ha asegurado que los alcaldes y candidatos de Castilla-La Mancha son el mejor ejemplo de una forma de gobernar caracterizada por "menos propaganda y más soluciones; menos ideología y más gestión".

Según Núñez, el PP es "rigor en las decisiones, exigencia en el trabajo y capacidad para transformar las ciudades y mejorar la vida de las personas", ha señalado.

El presidente regional ha destacado que todos los candidatos y dirigentes populares forman parte de un mismo proyecto nacional liderado por Feijóo.

"Todos formamos parte de su equipo: somos el equipo de España y trabajamos con rigor, exigencia, eficacia y una enorme pasión por nuestro país", ha afirmado.

Núñez ha defendido que España necesita "más que nunca" el cambio sereno, responsable y solvente que representa Feijóo, frente a un Gobierno socialista "agotado y centrado en su propia supervivencia".

Para ello, ha planteado un Gobierno "que vuelva a ocuparse de los problemas reales de los españoles, que gobierne con rigor y que defienda el interés general".