Barreda defiende la labor de los alcaldes del PSOE y critica a los dirigentes que "no están a la altura ética de las bases"

El expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha defendido a los "cientos de concejales y alcaldes" socialistas en un artículo de opinión publicado en El País. En el mismo texto, el jefe del Ejecutivo regional entre 2004 y 2011 ha advertido contra "los dirigentes (…) que no están a la altura ética de las bases".

La reflexión de Barreda se ha convertido en un alegato en favor de aquellos compañeros que desde sus diferentes responsabilidades en las administraciones más próximas al ciudadano "lo daban todo para mejorar la vida de sus paisanos sin esperar nada a cambio".

La apelación de Barreda a los militantes y al trabajo que los socialistas hacen en ayuntamientos y regiones trata de separar esa labor que se hace con "pasión ideológica y desinterés personal" del comportamiento de aquellos que han comprometido el futuro del partido por los casos de corrupción que les rodean.

La concatenación de escándalos de los últimos meses ha sumido a centenares de agrupaciones socialistas en el pesimismo por los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027. "Cunde el desánimo", ha escrito el presidente del Consejo Social de la UCLM.

El diagnóstico que ha esbozado la columna de Barreda se asemeja al que Emiliano García-Page ha reiterado en diferentes ocasiones. Desde el entorno del actual presidente han mostrado su satisfacción por una tribuna que muestra un altísimo grado de coincidencia argumental.

Además, el planteamiento de ambos traslada a Ferraz una misma petición: la de evitar que las generales coincidan con las otras dos votaciones o se celebren después para que el juicio sobre Pedro Sánchez no interfiera en la valoración de un alcalde o presidente autonómico.

En el artículo, el sucesor de José Bono al frente del Gobierno autonómico ha desgranado su trayectoria orgánica dentro del PSOE y ha subrayado que permanece "en el partido por los cientos de compañeros que, como Luis [Toledano, alcalde de Chillón], dedican una buena parte de su tiempo trabajando por la igualdad".

Barreda ha lamentado que en la agrupación de este municipio de Ciudad Real, próximo a Almadén, las afiliaciones "han bajado de 200 militantes a apenas unas docenas", una pérdida de músculo que amenaza el futuro de la formación.

No obstante, ha mostrado su deseo de permanecer en el partido donde milita desde hace medio siglo y ha defendido lo "conseguido en España y en Castilla-La Mancha" bajo gobiernos de este color.