Vendido en Albacete parte del primer premio de la Lotería Nacional de este jueves

Fachada de la Administración de Loterías número 13 de Albacete. Google Maps

Una parte del número 11.312, premiado con 300.000 euros, se ha despachado en la administración número 13 de la ciudad. Más información: Venden en un pueblo de Toledo parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado

Una parte del 11.312, número agraciado este jueves con el primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional, con 300.000 euros al número, se ha consignado en Albacete.

En concreto, se ha vendido en la Administración de Loterías número 13 de Albacete, ubicada en la calle Antonio Machado, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado.

Este primer premio también se ha consignado en otras doce localidades de diferentes provincias.

El segundo premio del sorteo de este jueves, con 60.000 euros al número, ha recaído en el 78.148.

Los reintegros han sido 2 - 5 - 3.