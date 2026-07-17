La Aemet activará el aviso amarillo por calor en Albacete mientras el resto de provincias vivirán un descenso de las mínimas

La provincia de Albacete se prepara para unas jornadas intensas de calor a partir de este viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar en las próximas horas el aviso amarillo por calor en la provincia de Albacete, donde las máximas pueden alcanzar los 39 grados.

En el resto de la región se esperan unas temperaturas máximas mantenidas y un ligero descenso generalizado de las mínimas.

En las capitales de provincia, las temperaturas mínimas rondarán los 19 grados en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real, 17 en Cuenca y 22 en Albacete. Por su parte, las máximas superarán los 30 grados en todas las capitales: 37 en Toledo y Ciudad Real, 35 en Guadalajara, 34 en Cuenca y 38 en Albacete.

Se prevé que los cielos estén despejados aunque con alguna nube de evolución en el sureste de Albacete, donde podrá haber algún chubasco disperso tormentoso durante la tarde y las tormentas podrían, localmente, tener carácter seco. Según la previsión, por el sudeste se espera presencia de calima.

En cuanto a los vientos, estos soplarán de componente oeste, flojos al inicio y moderados durante las horas centrales del día. No se descarta que haya posibles rachas fuertes o muy fuertes asociadas a los fenómenos tormentosos.

Además, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en gran parte de la región este viernes y muy alto en algunas zonas de todas las provincias castellanomanchegas.