Trabajadores de Geacam se concentran en Zocodover para reclamar "más personal y campañas de extinción más largas"

La Plaza de Zocodover de Toledo ha albergado este jueves una concentración en la que han participado varias decenas de trabajadores de Geacam, que han protestado contra la gestión de la Consejería de Desarrollo Sostenible y han pedido mediante cánticos la dimisión de la titular de esta cartera, Mercedes Gómez, con la que solicitan una reunión.

Los representantes del Comité Intercentros de Geacam han reclamado a la Consejería que dote al servicio de más personal, para llegar a los 2.500 efectivos frente a los 2.000 trabajadores que hay en la actualidad. Además, han pedido que las campañas de extinción de incendios sean más largas, llegando a los seis meses.

El presidente del Comité Intercentros de Geacam, Manuel Amores (CCOO), ha alertado de que el dispositivo de extinción de incendios sufre recortes año tras año. Y ha puesto como ejemplo el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara), que a finales de septiembre afectó a unas 2.400 hectáreas mientras que "el 20 de septiembre quitaron todos los medios".

Protesta en Zocodover. Ángela Pulido Díaz

Amores ha lamentado que la campaña de riesgo alto y extremo de incendios dura 122 días, "lo que supone un peligro para el monte, para los pueblos y para los propios trabajadores".

Por otro lado, ha denunciado que el convenio colectivo que se está negociando con la Consejería de Desarrollo Sostenible se está haciendo "sin dinero". Y ha criticado las condiciones laborales actuales.

Protesta en Zocodover. Ángela Pulido Díaz

Por su parte, Iván García Sarro, miembro del Comité Intercentros de Geacam en representación de UGT, ha apuntado a la falta de efectivos, lo que provoca que haya "unidades que estén inoperativas a lo largo de todo el verano".

"El cambio climático va haciendo que los incendios sean cada vez más virulentos y que cada vez las campañas de extinción o las épocas de riesgo sean más amplias. Hay que adaptar las condiciones del servicio a estas nuevas circunstancias.

Asimismo, Elisa Isabel Sánchez Maya, miembro del Comité Intercentros de Geacam en representación del Sindicato Independiente de Bomberos Forestales, ha reclamado que los trabajadores sean "personal esencial de la Junta".

Por último, Iván Moncada, miembro del Comité Intercentros en representación de CSIF, ha calculado que la campaña de extinción de incendios debería durar seis meses.

Protesta en Zocodover. Ángela Pulido Díaz

"Los que tenemos experiencia y estamos aquí, lo sabemos. Aquí va a ocurrir una desgracia más pronto que tarde porque estas condiciones están dando en la receta perfecta", ha sentenciado.