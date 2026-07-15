Albacete estará en aviso por calor y tormentas este miércoles: alertan de posibles reventones desde esta hora

Tras un fin de semana apacible, a partir de este miércoles los termómetros irán subiendo dejando calor muy intenso y persistente en buena parte de España. Además, tendremos que estar pendientes de otro fenómeno y de sus impactos previstos: las tormentas que crecerán en varias comunidades durante la tarde.

El paso de una onda corta en altura, junto al intenso caldeamiento en capas bajas, la convergencia de vientos en superficie y el relieve ayudará a que las nubes crezcan durante la tarde en el interior del sureste. Los modelos señalan que se podrían producir tormentas entre la Región de Murcia, Albacete y Valencia, sin descartar que puedan afectar también al extremo suroriental de la provincia de Cuenca, extremo sur de Castellón y al interior de Alicante.

Según informa Meteored, en principio, no se esperan cantidades significativas de lluvia y lo que caiga irá acompañado de barro por la presencia de polvo sahariano.

Además, los modelos de alta resolución insisten en vendavales y reventones locales desde las 17/18 horas, que podrían dejar rachas de más de 90-100 km/h, capaces de generar desperfectos materiales importantes.

El riesgo de reventones es mayor en el interior, llegando al prelitoral de Valencia y con una ligera posibilidad de que alcancen zonas del litoral.

Conocido como 'downburst' en inglés, un reventón es un fenómeno que está asociado a tormentas con descendencias muy violentas. Se forma cuando una corriente descendente especialmente rápida llega al suelo, expandiéndose por la superficie y generando un intenso viento racheado que se extiende de forma radial en todas direcciones.

Alertas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas en tres provincias de Castilla-La Mancha este miércoles. La más afectada será Albacete, con avisos naranjas por temperaturas de hasta 39 grados en La Mancha y la zona de Hellín y Almansa.

Además, estas comarcas estarán en aviso amarillo por tormentas, que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.

También estará en alerta amarilla Alcaraz y Segura, por temperaturas de hasta 37 grados.

Asimismo, la Aemet activará avisos amarillos por calor en Guadalajara y Cuenca.