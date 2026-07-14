Castilla-La Mancha lleva 764 incendios en lo que va de año: el fuego ha calcinado 1.085 hectáreas de masa forestal

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha cifrado en 764 los incendios que ha registrado la región en lo que va de año, afectando a un total de 1.085 hectáreas de masa forestal y a 1.758 hectáreas de vegetación no forestal, fundamentalmente agrícola o zonas urbanas.

No obstante, "el 87 % se han extinguido en fase de conato, con menos de una hectárea de superficie afectada", tal y como ha explicado durante la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, en respuesta a las críticas de Vox sobre la campaña de incendios.

Gómez también ha indicado que solo en la última semana se han contabilizado 81 incendios, de los cuales siete han afectado a más de una hectárea.

"Estas cifras demuestran que el número de incendios va creciendo, ya que estamos un 15 % por encima de la media del último decenio. En lo que respecta a masa vegetal forestal estamos en un 28 % menos y un 30 % más en masa agrícola quemada", ha afirmado.

Por ello, ha considerado "muy importante" mantener las medidas de seguridad para trabajar en el campo y en los montes "de la forma más adecuada posible", además de seguir las recomendaciones establecidas por el dispositivo Infocam porque evitar incendios "es tarea de todos".

No obstante, ha lamentado que "nadie en toda la Península está exento de sufrir un gran incendio, por lo que ha destacado la importancia de la prevención".

Inversión en prevención

Por otro lado, Gómez ha asegurado que Castilla-La Mancha "es la comunidad que más invierte en prevención por hectárea y por persona". "Creemos que esta es una de las cuestiones que nos ayuda a poder controlar grandes incendios", ha subrayado.

Y ha alertado de la climatología adversa, "con olas de calor sucesivas, bajadas bruscas del grado de humedad y vientos muy intensos en estos meses de verano, elementos que no son amigos".

Además, ha señalado que muchos incendios se están originando próximos a zonas urbanas y ha resaltado la necesidad de que las viviendas situadas en estas áreas "cuenten con medidas de seguridad adicionales como cortafuegos perimetrales a su alrededor".

Protestas de los bomberos

Por otro lado, sobre las protestas de los bomberos para reclamar estabilidad laboral, una bolsa de empleo durante todo el año o unidades operativas con dotaciones completas, Gómez ha explicado que son cuestiones que están analizándose en las mesas de negociación del convenio colectivo por parte de los sindicatos y de la empresa pública Geacam.

"El Plan Infocam funciona los 365 días del año y todos los equipos trabajan en prevención hasta que se necesitan para extinción. En verano hay un refuerzo de entre 150 y 300 efectivos que no están fijos en la empresa porque se trata de personal de apoyo", ha sentenciado.