Núñez llevará a las Cortes un "gran pacto por los mayores" de Castilla-La Mancha: "Espero que Page vote a favor"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que defenderán el próximo jueves en el pleno de las Cortes una resolución para impulsar un gran Pacto por los Mayores "que sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas".

Núñez ha asegurado que se trata de una iniciativa "constructiva, realista y ambiciosa", integrada por 12 medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los mayores, fortalecer la red de atención residencial, apoyar a los ayuntamientos y garantizar unos cuidados de calidad tanto en las ciudades como en el medio rural.

Entre las principales propuestas destacan la actualización de la financiación de las plazas residenciales concertadas para adecuarlas a los costes reales del servicio; el incremento de la financiación de las Viviendas de Mayores; el adelanto de las ayudas a los ayuntamientos para evitar que tengan que anticipar recursos propios; el impulso de un Plan Regional de Modernización de los Centros de Mayores; una Ley de Protección frente a la Soledad No Deseada; un plan extraordinario para captar y fidelizar profesionales del sector de los cuidados; una mejor coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales; la creación de una Red Regional de Mentores Sénior y una futura Ley de Vivienda Colaborativa para Personas Mayores.

Asimismo, la iniciativa propone una Mesa Permanente de Diálogo con entidades locales, asociaciones de mayores, el tercer sector y responsables de recursos residenciales para alcanzar el Pacto Regional por las Personas Mayores.

"Nuestros mayores se merecen mucho más que discursos. Se merecen decisiones, recursos y políticas que les garanticen una vida digna, activa y con los mejores cuidados posibles", ha señalado.

Pide apoyo al PSOE

El 'popular' ha afirmado que esta propuesta "no busca confrontar, sino sumar esfuerzos en beneficio de quienes lo han dado todo por Castilla-La Mancha".

Por ello, ha pedido al Emiliano García-Page y al PSOE "estar a la altura de las circunstancias y votar a favor en las Cortes".

"Espero que Page deje a un lado cualquier cálculo político y respalde una iniciativa pensada exclusivamente para mejorar la vida de nuestros mayores. Si de verdad dice que las personas mayores son una prioridad, el jueves tiene una magnífica oportunidad para demostrarlo con su voto", ha sentenciado.