Tres jóvenes del PP de Castilla-La Mancha entran en la directiva nacional de NNGG y Núñez saca pecho: "Orgulloso"

Las filas juveniles del Partido Popular de Castilla-La Mancha han consolidado su influencia en la dirección nacional del partido tras la elección de tres representantes de la región para integrar el nuevo Comité de Dirección de Nuevas Generaciones (NNGG) de España, liderado por Ignacio Dancausa.

Concretamente, los nombres elegidos para integrar la cúpula de la organización juvenil son Borja Terrón, Patricia Gutiérrez y Beatriz Dorado; así lo ha anunciado el presidente 'popular' castellanomanchego, Paco Núñez.

En una publicación de redes sociales, Núñez les ha trasladado su enhorabuena: "Muy orgulloso de que Castilla-La Mancha siga aportando tanto talento al proyecto nacional". El líder del PP ha querido poner el foco en el capital humano, ya que, bajo su criterio, "las personas siempre son lo más importante de cualquier proyecto".

🇪🇸🔵 Las personas siempre son lo más importante de cualquier proyecto.



Por eso es un orgullo ver a @_borjatm, Patricia Gutiérrez y Beatriz Dorado formar parte del nuevo Comité de Dirección de @NNGG_Es junto a @Idancausa.



Conozco muy bien su valía. Borja lo demuestra cada día… — Paco Núñez (@paconunez_) July 11, 2026

Beatriz Dorado presidirá el Comité de Alcaldes de España

El nombramiento más destacado es el de Beatriz Dorado (26 años), actual alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), quien dirigirá el Comité de Alcaldes de Nuevas Generaciones de España, lo que le otorga una silla directa en el Comité de Dirección Nacional.

Beatriz Dorado, alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real). Gustavo Valiente E. E.

Paco Núñez no ha escatimado en elogios hacia ella, explicando que Beatriz "representa una generación de jóvenes que entiende la política desde la cercanía y el compromiso". Asimismo, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha reconocido la valía tanto de Borja Terrón como de Patricia Gutiérrez.