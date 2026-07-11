El PP de Castilla-La Mancha aporta tres miembros a la nueva dirección nacional de NNGG: "Son jóvenes con compromiso"

Beatriz Dorado es la alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real) y será presidenta del Comité de Alcaldes de Nuevas Generaciones de España. PP Castilla-La Mancha

Tres miembros del PP de Castilla-La Mancha, Borja Terrón, Patricia Gutiérrez y Beatriz Dorado, forman parte del nuevo Comité de Dirección de Nuevas Generaciones (NNGG) presidido por Ignacio Dancausa, quien ha sido elegido este sábado en Valladolid como nuevo presidente nacional de la organización juvenil.

Núñez ha felicitado a Dancausa por su elección a la vez que ha expresado su "orgullo" por la presencia castellanomanchega en la organización. Según ha dicho, es más nutrida que nunca.

El jefe de la oposición regional ha destacado la valía de los nuevos integrantes del Comité de Dirección nacional: Terrón forma parte del equipo de comunicación regional y Gutiérrez "está realizando un excelente trabajo" en el Ayuntamiento de Toledo.

🇪🇸🔵 Las personas siempre son lo más importante de cualquier proyecto.



Por eso es un orgullo ver a @_borjatm, Patricia Gutiérrez y Beatriz Dorado formar parte del nuevo Comité de Dirección de @NNGG_Es junto a @Idancausa.



Conozco muy bien su valía. Borja lo demuestra cada día… — Paco Núñez (@paconunez_) July 11, 2026

Por su parte, Dorado es la alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real) y "representa una generación de jóvenes que entiende la política desde la cercanía y el compromiso".

Núñez ha dado la enhorabuena a los tres y se ha mostrado "orgulloso" de que Castilla-La Mancha "siga aportando talento al proyecto nacional".

El líder del PP regional ha deseado a Dancausa "el mayor de los éxitos" al frente de la organización juvenil, y se ha mostrado convencido de que su liderazgo "contribuirá a seguir defendiendo los intereses de la juventud española desde los valores de la libertad, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades".

Retos para los jóvenes

Asimismo, ha reclamado "más oportunidades y menos obstáculos" para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida y ha incidido en que las administraciones deben trabajar para garantizar a los jóvenes un futuro en libertad, con empleo, vivienda y una formación de calidad.

El presidente regional del PP ha afirmado que el compromiso de su formación política en Castilla-La Mancha es que la región sea una tierra capaz de "retener el talento de sus jóvenes" y ofrecerles las oportunidades que hoy muchos buscan fuera.

Núñez ha instado a no resignarse a que los jóvenes "tengan que marcharse para encontrar un empleo o desarrollar su proyecto de vida" y ha defendido el "talento, capacidad y potencial" que tiene la región.

Al respecto, ha aseverado que el PP seguirá impulsando políticas que favorezcan la creación de empleo, el acceso a la vivienda, el apoyo al emprendimiento y una educación de calidad.