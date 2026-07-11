Page reivindica en Valencia un "mismo tronco" frente a quienes convierten la identidad en un "arma arrojadiza"

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha participado en el acto de celebración del Día de Castilla-La Mancha en la Comunidad Valenciana, un encuentro que se ha celebrado en el auditorio municipal Antonio Cabeza de la localidad de Paterna y en el que ha defendido que "tener identidad no es un problema".

Ante más de medio millar de invitados procedentes de las distintas casas regionales que forman la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en Valencia, el jefe del Ejecutivo regional —que ha sido nombrado Manchego de Honor— ha aprovechado la ocasión para señalar que "no pasa nada por ser de aquí y de allá, es más, caben muchas identidades al mismo tiempo".

El toledano ha recordado que alrededor de la tercera ciudad de España "hay muchos ejemplos de gente que es de su pueblo donde ha nacido, o donde nacieron sus padres, pero al mismo tiempo es de donde han sido acogidos".

Al respecto, ha subrayado que "no hay por qué obligar a nadie a ser más de una cosa que de otra, la identidad solo es mala si se utiliza como arma arrojadiza". Frente a la tentación de dividir por los sentimientos "nosotros defendemos lo contrario".

Page se ha retrotraído a octubre de 2024, un momento en el que toda España "sintió una inmensa solidaridad, un inmenso cariño por todo el pueblo de Valencia ante la tremenda y trágica dana que sufristeis y que sufrimos", ha manifestado.

El mandatario autonómico ha tenido palabras de especial cariño y reconocimiento para el anfitrión de este evento, el alcalde de Paterna y senador por la Comunidad Valenciana, Juan Antonio Sagredo, en quien ha reconocido una "gran capacidad política de gestión".

Asimismo, ante los cientos de invitados pertenecientes a la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha que celebra este año su 20 aniversario, Page ha comentado que "somos lo que somos, somos en realidad lo que sentimos, y yo lo que siento particularmente como presidente es una enorme gratitud por toda la gente que tuvo que dejar la tierra pero, sin olvidar las raíces, ha echado también raíces aquí".

Según Page, las raíces "mantienen el árbol en pie y lo que le alimentan". En el caso de los oriundos de la región que viven cerca de Valencia "no es una raíz, son muchas y no hay que tener miedo a tener muchas raíces siempre y cuando acaben en el mismo tronco", ha puntualizado.

Su discurso ha reconocido el trabajo que realizan las diferentes casas regionales y que supone "una maravillosa combinación para sentirse lo que somos, españoles". A todos se ha dirigido con el mensaje de "os necesitamos de corazón".

El presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado en este acto por el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero.