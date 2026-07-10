La segunda ola de calor del verano se despide pero llega a Castilla-La Mancha una masa de polvo sahariano

El polvo en suspensión conquistará casi la totalidad de España en la jornada de este domingo. Meteored

La segunda ola de calor del verano dice adiós a la Península y los termómetros empiezan a marcar temperaturas más frescas debido a una dana descolgada al oeste de Portugal que favorece la entrada de aire fresco.

Sin embargo, el respiro térmico será muy breve ya que la nueva configuración atmosférica establecida que favorecerá la llegada de aire muy cálido desde el norte de África.

Según ha informado Meteored, este fenómeno subirá de nuevo las temperaturas y llegará acompañado de calima. El polvo en suspensión hará entrada en la Península y el archipiélago balear durante las primeras horas del sábado.

La concentración aumentará en la madrugada del domingo y será a primeras horas de la mañana cuando todo el territorio se encuentre bajo una nube de polvo sahariano.

Será una masa de polvo con mayor concentración que la anterior, que se extenderá a lo largo de la jornada desde Almería y Murcia, hacia la Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha, hasta llegar a Aragón y Cataluña.

En principio, la calidad del aire cerca de la superficie no debería verse muy afectada en la mayor parte del territorio, aunque podría deteriorarse en las comunidades mediterráneas, el valle del Ebro y el País Vasco durante la jornada del domingo.

Calor

El cambio en la dirección del viento durante el domingo hará que el aire del Sahara llegue a las regiones bañadas por el mar Mediterráneo. La situación prevista será muy estable y persistente, ocasionando de nuevo un aumento muy marcado de las temperaturas durante la primera mitad de la próxima semana.

Los termómetros volverán a llegar a los 40 grados a partir del martes en buena parte del país y superarán los 35 grados en Castilla-La Mancha, Andalucía oriental, Aragón, Navarra, La Rioja e interior de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Según muestra el modelo europeo, la duración de este nuevo evento de calor sería bastante larga, aunque todavía es pronto para saber si la configuración dará lugar a la tercera ola de calor del año.