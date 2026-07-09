El PP ya tiene sus candidatos para las alcaldías de las cinco capitales de Castilla-La Mancha: "No habrá sorpresas"

El presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha confirmado este jueves quienes serán los candidatos 'populares' para las alcaldías de cuatro de las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha de cara a las próximas elecciones municipales de 2027.

"Carlos Velázquez en Toledo, Manuel Serrano en Albacete, Francisco Cañizares en Ciudad Real, Ana Guarinos en Guadalajara y Beatriz Jiménez en Cuenca", así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de visitar la Sociedad Cooperativa San Jorge de Graja de Iniesta (Cuenca).

Además, Núñez ha señalado que él mismo acompañará a los candidatos en la presentación que hará el PP el 18 de julio de todos los candidatos a las alcaldías de España en las capitales de provincia.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. PP CLM

"Tenemos cuatro alcaldes importantísimos en cuatro capitales y una mujer que va a ser alcaldesa dentro de un año", ha señalado para posteriormente añadir que ya ha hablado con los cinco y es la propuesta que se va a elevar desde la región al Comité Electoral Nacional del PP.

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos, ha afirmado que nada le hace pensar que el Comité Electoral Nacional del PP, cuando se reúna, no vaya a ratificar esa propuesta que se hace desde la región. "Confirmado que no habrá sorpresas", ha concluido.