Page cree que el enfoque de Feijóo sobre las bajas "no es acertado" y apunta al diálogo social para abordar el asunto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado que el enfoque planteado por el Partido Popular en torno a las bajas laborales y el absentismo "no es el más acertado". Y ha abogado por "no renunciar a hacer las cosas por acuerdo entre los sindicatos y los empresarios a través del diálogo social".

Así lo ha expresado desde Jadraque (Guadalajara), al ser preguntado por las declaraciones del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, advirtiendo del "sorprendente" aumento del absentismo laboral y cuestionando que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

Page ha reconocido que las bajas laborales se han incrementado en España y que "existe un problema de fondo". Sin embargo, ha considerado que, "de todos los enfoques posibles, el que ha planteado el PP no es el más acertado".

"Lo que se haga debe hacerse por consenso con los sindicatos y con la patronal. A todos nos preocupa y a todos nos afecta, también a los servicios públicos y a la administración, quizá más que a nadie", ha afirmado.

Para el presidente autonómico, este asunto "tiene que ver con un problema mayor", que es que llevamos mucho tiempo "rebajando lo que es la autoexigencia colectiva por la cultura del esfuerzo".

"En España hay muchísima gente que se apunta a no pagar impuestos, pero al mismo tiempo que todo lo asuma el Estado, a intentar confundir unas cosas con otras. Yo creo que no se puede rebajar ni un milímetro el principio de esfuerzo, de esfuerzo personal y de esfuerzo colectivo para sacar las cosas adelante", ha expresado.

Por ello, ha valorado que el PP ha planteado "de manera incorrecta" este debate y ha empezado "la casa por el tejado".

"Puede haber fraude, pero lo cierto y verdad es que para llegar a la conclusión a la que llegó el señor Feijóo hay que pasar muchas metas volantes primero. No podemos renunciar a hacer las cosas por acuerdo entre sindicatos y empresarios", ha sentenciado.

Financiación

Por otro lado, Page ha insistido en cargar contra la financiación autonómica y ha vuelto a pedir una Conferencia de Presidentes. "No nos vamos a tragar el modelo de Junqueras de ninguna de las maneras", ha afirmado.

Page cree que un asunto tan relevante como es el de la financiación autonómica no puede despacharse en un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Gobierno "se reserva por reglamento la mayoría".

"Las autonomías se merecen un mínimo de respeto. Sería enormemente grave que, sin haber querido hablar del tema de financiación en el Comité Federal y en contra de las resoluciones del Congreso del propio PSOE, sean los que se llaman de izquierda los que le peguen el tajo al principio de igualdad de oportunidades", ha criticado.