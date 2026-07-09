Globalcaja ofrece ayuda al sector agroalimentario en el acceso a la nueva línea ICO-MAPA-SAECA Oriente Medio

Globalcaja se pone al servicio del sector agroalimentario para acompañarlos en el acceso a la nueva línea extraordinaria ICO-MAPA-SAECA Oriente Medio, impulsada por el Ministerio de Agricultura, con el objetivo de facilitar la financiación al sector en un contexto complicado.

Agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas agroalimentarias se están enfrentando a retos estructurales: eficiencia en el uso de los recursos, modernización de las explotaciones, digitalización, mejora de la competitividad o el relevo generacional. Un desafío al que se suman factores coyunturales que repercuten directamente en la rentabilidad: el encarecimiento de determinados insumos, la evolución de los mercados internacionales, la incertidumbre geopolítica y el impacto del conflicto en Oriente Medio.

En este contexto, disponer de instrumentos financieros adecuados resulta clave para sostener la actividad, reforzar la liquidez y facilitar nuevas inversiones. Por ello, la entidad financiera de referencia para el sector primario y agroalimentario en Castilla-La Mancha ofrece su cercanía, conocimiento del territorio y asesoramiento especializado para orientar a cada cliente hacia la solución financiera que mejor se adapte a sus necesidades.

La nueva línea ICO-MAPA-SAECA está creada para facilitar el acceso al crédito a titulares de explotaciones agrarias, cooperativas, empresas agroalimentarias y profesionales del sector pesquero que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

La ayuda permite acceder a financiación ICO con una bonificación del 15 % del principal del préstamo, hasta un máximo de 15.000 euros por beneficiario y sobre un importe máximo subvencionable de 100.000 euros. La convocatoria también contempla la subvención del coste del aval de SAECA, lo que refuerza la utilidad de esta herramienta para facilitar el acceso al crédito y reducir el coste financiero de las operaciones.

Una línea que contribuye a reforzar la liquidez de explotaciones, cooperativas y empresas agroalimentarias. Facilita inversiones vinculadas a la modernización, eficiencia y competitividad, además de mejorar la planificación financiera en un entorno de incertidumbre, y favorecer el acceso al crédito con el respaldo de instrumentos públicos de apoyo.

Entre los posibles solicitantes se incluyen titulares de explotaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y determinadas empresas y operadores agroalimentarios. Un ámbito de beneficiarios que se prevé amplio y responde a la diversidad del propio sector.

Las explotaciones agrarias podrán acogerse titulares de explotaciones, ya sean personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, inscritas en los registros correspondientes —REGA, REGEPA o SIEX— y cuyos ingresos procedan, al menos en un 50 %, de la actividad agraria, salvo en los supuestos de inicio reciente de actividad contemplados en la convocatoria. Por su parte, deberán tener contratado un seguro agrario o comprometerse a su contratación dentro del plan de seguros agrarios correspondiente.

La financiación podrá orientarse tanto a necesidades de liquidez como a proyectos de inversión, con plazos de amortización flexibles y posibilidad de carencia según las condiciones de la operación. Una flexibilidad que permite atender desde tensiones puntuales de tesorería o incremento de costes de producción, hasta renovación de equipamientos, mejora de instalaciones, incorporación de tecnología, eficiencia energética o modernización de procesos.