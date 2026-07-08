Núñez asegura que los grupos de Protección Civil de la región serán "los más modernos de España" si es presidente

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que si es presidente de la Junta pondrá en marcha "el mayor plan de modernización de las agrupaciones de Protección Civil de nuestra historia para convertirlas en las más modernas, avanzadas y tecnificadas de España".

Así lo ha expresado durante su visita a las nuevas instalaciones de la Agrupación Local de Protección Civil de El Casar de Escalona (Toledo), donde ha estado acompañado por el alcalde, Israel Pérez. A este le ha agradecido "su compromiso decidido con los voluntarios de Protección Civil, dotándoles de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de quienes dedican su tiempo a cuidar de los demás".

Núñez ha puesto como ejemplo al municipio, que demuestra que "cuando gobierna el Partido Popular se apoya de verdad a quienes trabajan por la seguridad de nuestros vecinos".

Asimismo, ha destacado que el nuevo espacio cuenta con mejores dependencias para los vehículos, oficinas, almacenes para el material y zonas destinadas a los voluntarios.

"Esa será mi filosofía de Gobierno de Castilla-La Mancha. Quiero que todas las agrupaciones locales de Protección Civil tengan el respaldo que merecen. Vamos a modernizar sus instalaciones, renovar sus vehículos, mejorar su equipamiento, incorporar la tecnología más avanzada y facilitar los medios materiales necesarios para que puedan desarrollar su extraordinaria labor en las mejores condiciones", ha indicado.

Además, ha anunciado que impulsará un plan permanente de formación para los voluntarios, reforzará la coordinación entre administraciones y actualizará la planificación y los protocolos de actuación para responder con mayor eficacia ante cualquier emergencia.

Igualmente, apoyará a los ayuntamientos en la elaboración y mejora de sus planes de emergencia, adaptando el sistema regional a los nuevos riesgos y desafíos.

"Estas medidas ya formaban parte del compromiso adquirido con los castellanomanchegos y se traducirán en una profunda modernización del sistema de Protección Civil. Conozco su realidad perfectamente porque como alcalde de Almansa ya trabé codo con codo con la agrupación local", ha afirmado.

Por ello, ha asegurado que en un año Castilla-La Mancha contará con "una Protección Civil más preparada, equipada, coordinada y con mejores medios que nunca, porque invertir en quienes protegen a nuestros vecinos es invertir en la seguridad de todos".

"Siempre he presumido de nuestros voluntarios allí donde he ido y seguiré haciéndolo como presidente de Castilla-La Mancha. Son vecinos que cuidan de vecinos, personas que renuncian a su tiempo para ayudar a los demás cuando más se les necesita. Merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto y, sobre todo, todo el apoyo de la Junta", ha sentenciado.