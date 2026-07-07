Sabrido cree que negociar con independentistas "no es motivo" para rechazar la financiación: "También son españoles"

José Pablo Sabrido, el Delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, ha apoyado este martes la propuesta del Gobierno de España sobre de la financiación a las comunidades autónomas.

El delegado ha criticado la postura de García-Page quien se ha mostrado en contra de la propuesta por ser un acuerdo que beneficia a los independentistas: "Si el motivo de decir no es porque se está negociando con gente que piensa de distinta manera, creo que eso no ayuda a buscar acuerdos", ha señalado Sabrido afirmando que todos los españoles "caben en la Constitución".

También le ha llamado "poderosamente la atención" que el Ejecutivo regional insista en la cuestión del independentismo cuando desde la oposición se están llevando a cabo "movimientos de acercamiento, para normalizar la vida con Junts". Ha calificado como "un gran objetivo conseguido" que el Gobierno de Sánchez "haya normalizado las relaciones entre españoles".

El delegado ha dejado claro que para él este acuerdo "mejora mucho" la financiación actual, que supondría "1.248 millones de euros más para Castilla-La Mancha". Una cifra que no tendría en cuenta los 4.900 millones de condonación de deuda pero que considera que se "debe valorar y negociar".

"Si lo que se cuestiona es un mejor acuerdo de financiación, que se pelee y se mejore, no que se demonice", ha concluido.