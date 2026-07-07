Castilla-La Mancha acudirá a la reunión para debatir la nueva financiación pero votará en contra: "Es un despropósito"

El vicepresidente primero del Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que el Gobierno regional acudirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de julio para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, votará en contra porque "es un despropósito que solo cuente con el apoyo de una comunidad autónoma".

Así lo ha expresado durante la rueda de prensa para ofrecer un balance de la acción del Gobierno de Emiliano García-Page durante los tres años de esta XI legislatura, asegurando que el modelo "está pensado única y exclusivamente para favorecer a Cataluña".

"Nosotros nos vamos a oponer con absoluta rotundidad si finalmente el Ministerio de Hacienda lleva esa propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Castilla-La Mancha tiene malas experiencias cuando se toman decisiones estratégicas con el solo apoyo de un partido político", ha expresado.

Martínez Guijarro ha calificado como "una verdadera barbaridad y una aberración" el hecho de que se pueda materializar la decisión y aprobar un modelo que "solo cuenta con el respaldo de una comunidad".

"Lo razonable es que no se tomara la decisión de aprobar ese modelo y se trasladase al Congreso de los Diputados. Castilla-La Mancha está absolutamente en contra porque lo único que persigue es fijar una serie de privilegios para un territorio a costa del resto", ha afirmado.

El vicepresidente se ha opuesto a un modelo que defiende "17 agencias tributarias, cada una trabajando de manera más o menos autónoma" y ha defendido que la financiación tiene que contar con el conjunto de las comunidades.

"Si se convoca el Consejo, Castilla-La Mancha asistirá porque tenemos la obligación de asistir y de trasladar nuestra opinión, que va a ser rotunda. Si ese modelo se somete a votación, la región votará en contra", ha reiterado.

Igualmente, ha emplazado al resto de autonomías a explicar cuál es su propuesta de modelo de financiación. Y ha asegurado que "lo prudente" sería iniciar un debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar llegar a un acuerdo con el máximo de comunidades posibles.