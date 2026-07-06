Toda Castilla-La Mancha estará en alerta este lunes por calor: hasta 40 grados y una alta probabilidad de tormentas

La segunda ola de calor del verano 2026 está cumpliendo las expectativas. Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pondrá en alerta a toda Castilla-La Mancha por temperaturas muy altas entre las 13 y las 21 horas.

Las provincias más afectadas serán las de Toledo y Ciudad Real. En concreto, la toledana Sierra de San Vicente y el Valle del Tajo estarán en alerta naranja, por temperaturas de entre 39 y 40 grados. Asimismo, los Montes de Toledo y la comarca de La Mancha estarán en aviso amarillo por temperaturas de entre 36 y 38 grados.

En cuanto a la provincia de Ciudad Real, la alerta naranja se activará en las sierras de Alcudia y Madrona y en el Valle del Guadiana. Por su parte, los Montes del Norte y Anchuras y la comarca de La Mancha estarán en riesgo amarillo.

Riesgo amarillo en el resto

El resto de provincias castellanomanchegas estarán en aviso amarillo por calor. En Albacete, se espera que los termómetros oscilen entre 36 y 37 grados en La Mancha, Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa.

En Cuenca se prevén temperaturas similares en la Alcarria, la Serranía y La Mancha; mientras que en Guadalajara se esperan temperaturas de entre 34 y 37 grados en la Serranía, Parameras de Molina y la Alcarria.

Ola de calor

La Aemet activó este domingo un aviso especial por la ola de calor, que se extenderá al menos hasta el próximo miércoles y dejará temperaturas extremas, noches muy cálidas y un importante aumento del riesgo de incendios forestales. No obstante, a partir de este día, los termómetros seguirán registrando temperaturas muy altas.

Según Meteored, lo que ganará protagonismo desde este lunes serán las tormentas, debido al paso de varias ondas o vaguadas. Habrá chubascos dispersos en el interior de Galicia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, sierra de Madrid, zonas de montaña del este de Andalucía y en el Ibérico sur.

Ya el martes, el paso de estas ondas junto al calor, la convergencia de vientos en superficie y al efecto del relieve hará que las nubes crezcan con fuerza a partir del mediodía. Se registrarán tormentas que pueden dejar aguaceros intensos, granizadas y fuertes rachas de viento.

Tanto el miércoles como el jueves los chubascos serán más probables en el Ibérico y el Pirineo, intensificándose en esta última cordillera. De manera mucho más aislada se esperan chaparrones en otras zonas del interior peninsular.

Para finales de semana la incertidumbre aumenta, pero al menos una dana podría rondar la Península.