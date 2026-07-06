El Consorcio RSU Ciudad Real y Ecoembes impulsan el reciclaje: los vecinos ya separan 20 kilos de envases al año

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real y Ecoembes vuelven a unir esfuerzos este verano para poner en marcha la campaña Avance imparable 2026, una iniciativa de concienciación ambiental protagonizada de nuevo por el humorista e influencer ciudadrealeño Agustín Durán, con el objetivo de fomentar el reciclaje de envases ligeros.

El gerente del Consorcio RSU Ciudad Real, José Manuel Labrador, ha destacado la eficacia de esta campaña, que obtuvo resultados muy positivos en 2025, y que ha sido "elaborada íntegramente por el equipo del Consorcio RSU. A través del humor trasladamos un mensaje sencillo y directo sobre la correcta separación de los envases ligeros en el contenedor amarillo".

Durante 2025, se recogieron 7.200 toneladas de envases ligeros en los más de 2.500 contenedores amarillos distribuidos por los 92 municipios del Consorcio. Esta cifra supone un incremento del 3 % respecto al año anterior y mantiene una media aproximada de 20 kilos por habitante y año, unos datos positivos que, según ha explicado Labrador, "demuestran la creciente implicación de la ciudadanía, aunque todavía existe margen para seguir mejorando".

Por su parte, el presidente del Consorcio RSU Ciudad Real, Carlos Jesús Villajos, ha señalado "el compromiso de RSU con la concienciación y sensibilización de la población, con resultados que mejoran año tras año".

Y es que durante todo el año, RSU Ciudad Real realiza otras actividades de concienciación complementarias, a través de talleres en colegios, visitas de institutos a las plantas de reciclaje o el patrocinio de eventos deportivos.

"Este año el humor nos va a ayudar al Avance imparable para seguir cuidando el medio ambiente con el reciclaje, por lo que invito a los cerca de 400.000 habitantes de la provincia a quienes gestionamos los residuos a que escuchen los consejos de Agustín Durán", añadió Villajos.

En este sentido, el gerente también ha destacado el trabajo que está realizando el Consorcio mediante "un estudio que analiza municipio por municipio, con el objetivo de reforzar y optimizar la recogida de envases ligeros mediante la mejora y ampliación de la red de contenedores amarillos allí donde sea necesario".

Claves de la campaña

La campaña mantiene la línea iniciada en 2025, que fue diseñada con creatividad propia y vinculada al territorio, con Agustín Durán como protagonista, ya que es conocido en toda la región por poner en valor "lo nuestro". Una acción que presenta un carácter pedagógico, ya que enseña qué residuos deben ir al contenedor amarillo.

La campaña Avance imparable 2026 gira en torno al vídeo protagonizado por Agustín Durán, quien explica, en tono de humor, qué residuos deben depositarse en el contenedor amarillo con un mensaje claro y sencillo, que promueve la concienciación en la población.

Su difusión se realizará mediante los principales medios de comunicación de la provincia de Ciudad Real, con 1.200 cuñas de radio, 1.000 spots televisivos y 500 impactos en prensa digital y escrita.

Con esta nueva edición de Avance imparable, el Consorcio RSU Ciudad Real y Ecoembes continúan con la apuesta por una comunicación cercana y eficaz para mejorar los hábitos de reciclaje de la ciudadanía y reforzar el compromiso colectivo con el cuidado del medio ambiente.